Sánkovačka vo Vysokých Tatrách: TOP 5 najlepších lokalít

Zima vo Vysokých Tatrách nie je len o lyžovaní. Stále viac návštevníkov objavuje kúzlo sánkovačky – nenáročnej, no zábavnej zimnej aktivity, ktorá poteší malých aj veľkých. Od upravených oficiálnych tratí cez večerné jazdy pod hviezdami až po dobrodružné zjazdy v hlbokom snehu. Zažite najlepšie sánkovačky vo Vysokých Tatrách, ktoré sme vybrali len pre vás.
1. Hrebienok, Starý Smokovec
Hrebienok je bez pochýb najikonickejším miestom pre sánkovačku vo Vysokých Tatrách. Ide o jedinú oficiálnu sánkarskú dráhu v rámci TANAPu a s dĺžkou približne 2,5 kilometra patrí medzi najdlhšie udržiavané trate svojho druhu na Slovensku. Dráha je otvorená počas celého dňa, no zážitkom samým o sebe je večerné sánkovanie – s traťou osvetlenou romantickými lampami, ktoré vytvárajú čarovnú atmosféru.
Na Hrebienok sa pohodlne vyveziete pozemnou lanovkou priamo zo Starého Smokovca a sane si môžete prenajať priamo na mieste, čím sa sánkovanie stáva dostupným aj pre tých, ktorí necestujú s vlastným vybavením. Vďaka miernemu a bezpečnému sklonu je táto dráha ideálna pre rodiny s deťmi aj začiatočníkov, no zároveň si ju užijú aj tí, ktorí hľadajú dlhší zjazd v srdci hôr. O bezpečnosť sa starajú pracovníci prevádzky, čo robí z tejto trasy top voľbu pre každého, kto chce spojiť komfort, prírodu a zábavu.