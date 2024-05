Cestovateľka Mária Čaučíková: Od objavovania k založeniu cestovky (rozhovor)

Mária Čaučíková – cestovateľka, objavovateľka a úspešná podnikateľka. Rodáčka z Dolného Kubína, ktorá už od mlada spoznáva svet. Cesty ju zaviedli do destinácií ako Írsko, Londýn, Chicago a napokon aj indonézskej do Yogjakarty, kde sa zúčastnila aj štipendijného programu. Rozhodla sa spojiť svoju vášeň pre cestovanie s podnikaním a otvorila si vlastnú cestovnú kanceláriu. Ako vyzerala jej cestovateľská púť a aké je to podnikať v cestovnom ruchu sa dozviete nižšie v našom rozhovore.

Začiatky na cestách

Cestovateľská kariéra tejto mladej Slovenky sa začala jazykovým pobytom v Írsku, ktorý sa uskutočnil počas štúdia na strednej škole v rokoch 2008-2009. Tento pobyt jej učaroval natoľko, že sa rozhodla svoj život zasvetiť cestovaniu.

„Cestovanie je pre mňa zrejme už taký životný štýl. V podstate si už si bez toho neviem predstaviť ani život. Je to ako keby aj taký nejaký priestor, v ktorom ja môžem ukázať a aj byť sama sebou samozrejme. Cestovanie je taká sloboda a každodenná nezávislosť,“ uvádza Mária.

Foto: MČ

Po skončení vysokej školy sa rozhodla prihlásiť na štipendijný program do Indonézskej Yogyakarty, kde sa počas svojho pobytu venovala štúdiu indonézskeho jazyka a kultúry, čo jej umožnilo hlbšie sa ponoriť do miestneho života a zároveň si privyrobiť učením angličtiny.

„Čo sa týka môjho štúdia, tak to bolo niečo neskutočné. Oni sa nám tam venovali, keď sme niečo nevedeli, tak nám pomáhali. Sadli si s nami k tomu jazyku a naučili sme sa niečo. Zároveň sme často robili prezentácie v ich jazyku. Päťkrát do týždňa sme klasicky chodili do školy s tým, že pondelok až štvrtok sme mali jazyk a v piatok sme mali kultúru. Kultúra spočívala v tom, že sme, dajme tomu, varili niečo miestne alebo sa odievali do ich miestnych šiat, prípadne robili divadlo. Čiže oni sa nám veľmi venovali a keď sme boli v niečom dobrí alebo úspešní, zobrali nás na výlet alebo nás nejako odmenili.Čiže tam bol ten prístup k človeku naozaj blízky,“ spomína si Mária.

Foto: MČ

Bod zlomu

Hlavným impulzom, ktorý Máriu viedol k tomu, aby začala podnikať v cestovateľskom ruchu, bolo jednak štúdium v Írsku počas strednej školy, ale bod zlomu prišiel počas pandémie koronavírusu. V tomto období bola zamestnaná v korporáte, čo ju vôbec nenapĺňalo.

Pandémia covidu jej tak umožnila zamyslieť sa nad svojou budúcnosťou a rozhodla sa pre zmenu – buď sa „vrhne“ do podnikania, alebo zostane v korporátnom prostredí, čo by pre ňu nebolo príťažlivou perspektívou.

„Tým, že prišiel covid a ja som bola zamestnaná v korporáte, tak som zistila, že to nie je nič pre mňa. Čiže tam som si povedala, že buď pôjdem do toho alebo sa budem v korporáte trapiť celý život a to zase neprichádzalo do úvahy. Takže to bol taký ten hlavný spúšťač, že chcem robiť to, čo ma baví to, čo ma napĺňa,“ uvádza Mária.

Foto: MČ

Aké je to mať vlastnú cestovnú kanceláriu?

Mať vlastnú cestovnú kanceláriu je náročné, ale zároveň obohacujúce. Vyžaduje si skvelé organizačné schopnosti. Majitelia musia byť pripravení riešiť financie, adaptovali sa na neustále meniace sa podmienky cestovného priemyslu a čeliť rôznym výzvam.

Mária je naozajstnou raritou na Slovensku z hľadiska podnikania v cestovnom ruchu, pretože je to kvázi taká „one woman show“. Cestovanie do rôznych kútov sveta zahŕňa veľké množstvo práce, ktorá často ostáva skrytá pred očami verejnosti.

„Mám brata, ktorý mi pomáha s niektorými úlohami. Avšak len ja zodpovedám za to, čo sa posiela do účtovníctva, ako pripraviť výlety a čo začleniť do itinerárov. Mnohé z týchto úloh predstavujú drobnú, no náročnú prácu, ktorú nikto nevidí a ktorá si vyžaduje veľa úsilia. Napriek tomu prináša konečné zadosťučinenie z úspešných výletov a spokojnosť klientov veľkú odmenu,“ konšatatuje Mária.

Foto: MČ

Ako vyzerá príprava itinerára?

Príprava itinerára zahŕňa sériu krokov, ktoré začínajú výberom destinácií a štúdiom možností pre ubytovanie, dopravu a aktivity. Následne sa sestavujú jednotlivé dni plánu cesty tak, aby časovo a logisticky vyhovovali potrebám klientov. Pri tomto procese je dôležité brať do úvahy aj lokálne podmienky, ako sú pracovné hodiny atrakcií, sviatky alebo sezónne obmedzenia.

„Veľa itinerárov alebo destinácií vyberám na základe toho, čo by som chcela vidieť sama. Od tohto bodu sa odrazím a začína sa ďalšia šnúra plánovania, ako ste spomenuli. Závisí to aj od toho, či mám na mieste spoľahlivého sprievodcu. Často to závisí aj od toho, čo ľudia chcú vidieť, čo zisťujem prostredníctvom ankiet na sociálnych sieťach, na ktoré sa potom sústredím,“ uvádza Mária.

Foto: MČ

Čo je na cestách najväčšou výzvou?

Najväčšou výzvou na cestách je často zvládanie neočakávaných situácií a nepredvídateľných prekážok. Tieto môžu zahŕňať všetko od logistických komplikácií, ako sú meškania letov a problémy s ubytovaním, po kultúrne a jazykové bariéry, ktoré môžu spôsobiť nedorozumenia a hlavne množstvo námietok zo strany zákazníkov.