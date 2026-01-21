Trump po technickej poruche opäť odletel do Davosu, čaká ho konfrontácia s Európou

Americký prezident Donald Trump v stredu nadránom pokračoval v ceste na Svetové ekonomické fórum (WEF) v Davose po tom, ako sa jeho prezidentské lietadlo pre menší technický problém muselo krátko po štarte vrátiť na základňu. Trump prichádza do Švajčiarska v čase rastúceho napätia s európskymi lídrami pre jeho snahu získať kontrolu nad Grónskom.
Podľa Bieleho domu sa lietadlo Air Force One v utorok večer vrátilo späť na leteckú základňu z preventívnych dôvodov pre „menší elektrický problém“. Trump a jeho delegácia následne na Andrewsovej spojenej základni v štáte Maryland prestúpili do náhradného lietadla a znovu odleteli krátko po 06.00 hod. SEČ, približne dve a pol hodiny po pôvodnom odlete.
Rozhodná reakcia
Trump mieri do Davosu na ostro sledované vystúpenie, ktoré je jeho prvou účasťou na tomto fóre po šiestich rokoch. Jeho návšteva sa však odohráva v tieni sporu s Európou, ktorý podľa pozorovateľov hrozí rozbitím transatlantickej aliancie.
Európski lídri zhromaždení v alpskom stredisku sa postavili jednotne proti jeho tvrdému postoju. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyhlásil, že Európa sa postaví proti „šikane“, a predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová prisľúbila „rozhodnú“ reakciu EÚ na americké hrozby.
Dozviete sa
Na otázku, ako ďaleko je pripravený zájsť pri snahe získať Grónsko od Dánska, člena NATO, Trump novinárom odpovedal: „Dozviete sa.“ Neskôr pri odchode z Bieleho domu priznal, že „nemá ani potuchy“, ako jeho cesta do Davosu dopadne.
Trumpovo hlavné vystúpenie pred svetovými politickými a ekonomickými elitami je naplánované na 14.30 hod. SEČ, podľa organizátorov sa však môže posunúť vzhľadom na oneskorenie spôsobené technickými problémami prezidentského špeciálu.
Prezident zároveň naznačil, že počas fóra absolvuje viacero rokovaní práve k otázke Grónska, ktorá sa stala jedným z najvážnejších sporov medzi Washingtonom a Európou za posledné desaťročia.