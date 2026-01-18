Najlepšie miesta na cestovanie v roku 2026: destinácie, kde vás čaká zážitok – a nie len davy

Je zvláštne, ako sa človek dokáže tešiť na dovolenku a zároveň mať chuť zrušiť ju hneď, keď si predstaví nekonečné rady, preplnené uličky a rovnaké fotky, aké vidí každý deň na sociálnych sieťach. Rok 2026 však prichádza s príjemným prekvapením: čoraz viac ľudí začína vyhľadávať miesta, ktoré sú krásne, autentické a zároveň dávajú zmysel. Také, kde cestovanie nepôsobí ako invázia turistov, ale ako návšteva s rešpektom.
A presne preto vzniká tento výber – najlepšie miesta na cestovanie v roku 2026 nie sú len o pamiatkach a “wow” fotkách. Sú o destináciách, ktoré dokážu prijať návštevníkov a pritom podporujú miestne komunity, chránia prírodu a zachovávajú kultúrnu identitu.
Ak hľadáte inšpiráciu na výlet, ktorý vám zostane v hlave ešte dlho po návrate, čítajte ďalej – vaše ďalšie dobrodružstvo už možno čaká na mape. A áno: toto sú najlepšie miesta na cestovanie v roku 2026.
Abú Zabí (SAE): keď sa kultúra z púšte zmení na svetový zážitok
V Abú Zabí je cítiť zvláštny druh napätia – nie stres, ale očakávanie. Kultúrna štvrť Saadiyat dozrieva do obdobia, keď sa z veľkých plánov stáva realita. Po Louvre Abú Zabí zaujalo svet aj nové digitálne múzeum TeamLab Phenomena a v hre je ďalšia veľká vlna otvorení.
V roku 2026 sa má výrazne priblížiť dokončenie Národného múzea Zayeda a stále sa hovorí aj o Guggenheim Abú Zabí (áno, ten “odkladaný” gigant). A keď si po múzeách budete chcieť vyvetrať hlavu, ostrov Yas sa mení na kráľovstvo zábavných parkov – čakajú sa nové atrakcie a rozšírenie.
Alžírsko: ruiny bez davov, Sahara bez kompromisov
Ak ste niekedy snívali o rímskych ruinách, ktoré nie sú obkľúčené stovkami ľudí, Alžírsko je odpoveď. Krajina, ktorú mnohí doteraz prehliadali pre komplikovanejšie víza, sa otvára. Zlepšenia v dostupnosti, nové letecké riešenia aj organizované zájazdy robia z Alžírska destináciu, ktorá sa prebúdza.
V prímorskom Alžíri sa mieša fenická história s arabskou atmosférou, no skutočné poklady ležia ďalej: Konštantín, Timgad či Djémila. A potom Sahara – dlhé duny, oázové mestá a pocit, že svet sa zrazu spomalil.
Aj preto sa Alžírsko dostáva medzi najlepšie miesta na cestovanie v novom roku.
Údolie Colchagua (Čile): víno, kovboji a nočná obloha
Dve hodiny od Santiaga sa krajina zmení. Colchagua pôsobí ako Čile bez filtra – vinice, haciendy, horské horizonty a jedlo, ktoré vás presvedčí zostať o deň dlhšie. Región zažíva vinársky boom, no nie v štýle “turistická pasca”, skôr ako elegantná renesancia s lokálnym srdcom.
Ochutnávky v ikonických vinárstvach (Viu Manent, Casa Silva či Los Vascos) dopĺňajú miesta ako Fuegos de Apalta, kde sa jedlá pripravujú na ohni priamo medzi viničmi. Pridajte rodeá, trhy, historické dediny a observatórium Cerro Chaman – a zistíte, že to nie je len výlet za vínom, ale aj za atmosférou.
Cookove ostrovy: polynézsky raj, ktorý ešte stále patrí domácim
Tu sa dejú dve veci naraz: dostanete dokonalý “tropický sen”, ale bez toho, aby ste mali pocit, že ste súčasťou masového turizmu. Rarotonga ponúka všetko – hory, lagúny, divočinu aj polynézsku kultúru. A mimo nej čaká 13 ostrovov, kde sa stále dá nájsť ticho.
Rok 2026 je pre ostrovy dôležitý aj environmentálne: správcovia obrovského morského parku Marae Moana posilňujú ochranu najcennejších lokalít. Navyše vláda odložila výskum hlbokomorskej ťažby najmenej do roku 2032. Jednoducho: raj, ktorý sa snaží zostať rajom.
Kostarika: biodiverzita, ktorá vám preprogramuje hlavu
Kostarika je už roky legenda, no v roku 2026 má pred sebou veľký moment. Najmä polostrov Osa, kde sa dá zažiť príroda tak surovo krásna, až vám chvíľu trvá, kým si zvyknete, že to nie je dokument v televízii.
Národný park Corcovado, bioluminiscencia v mangrovoch, džungľa pri plážach, opice, ary… a popri tom rastie ponuka regeneračného cestovania – eko-lodge, surfové školy, joga pobyty. V pláne je rozširovanie chránených území a ochrana koridorov pre jaguáre či migrujúce žraloky. To je kombinácia, ktorá robí z Kostariky jeden z top tipov roka.
Hebridy (Škótsko): whisky, kamenné kruhy a pláže ako z Karibiku
Vonkajšie Hebridy sú zvláštna mágia: drsný oceán, biele pláže, malé komunity a pocit, že ste mimo času. V roku 2026 láka Lewis novým návštevníckym centrom pri Calanais Standing Stones – mystickom kamennom kruhu staršom než Stonehenge.
Na juhu je Barra so slávnou pristávacou dráhou na pláži a na Islay pokračuje whisky boom – pribúdajú nové pálenice aj zážitkové ubytovania. Ak chcete Škótsko bez klišé, Hebridy sú jasná voľba.
Čierna Hora: za Dubrovníkom je ďalší svet
Dubrovník je krásny… lenže to si myslia všetci. Čierna Hora ponúka podobnú romantiku Jadranu, ale s menšou hystériou. Kotorský záliv vyzerá ako fjord, staré mestá majú benátsky šmrnc a keď sa otočíte do vnútrozemia, začne krajina divočieť.
Hory Prokletije, ľadovcové jazerá, lesy a trasy ako Vrcholy Balkánu sú ideálne pre ľudí, ktorí chcú turistiku s príbehom. Navyše udržateľný turizmus tu pomáha horským komunitám prežiť.
10 miest "zničených" turistami – a kam ísť namiesto nich?
Oulu (Fínsko): arktické mesto, ktoré bude kultúrnym hitom
Oulu sa v roku 2026 dostáva na veľkú mapu ako Európske hlavné mesto kultúry. A nie je to len titul – čaká ho celoročný program so žánrovou pestrosťou, pop-up umeleckými inštaláciami, festivalovou atmosférou a projektmi ako Arctic Food Lab či verejný umelecký chodník Klimatické hodiny.
Pridajte sauny, zimnú cyklistiku, majáky, veterné ostrovy… a zistíte, že sever vie byť veľmi návykový.
Phnom Penh (Kambodža): mesto, ktoré sa mení pred očami
Phnom Penh už nechce byť len “zastávka po ceste”. Nové medzinárodné letisko Techo má zmeniť dostupnosť a mesto zároveň rastie udržateľne: pešie zóny, elektrické tuk-tuky, nové butiky, kaviarne aj dizajnové projekty, ktoré nadväzujú na architektonické dedičstvo.
Je to Kambodža s novým sebavedomím – stále autentická, no zároveň moderná.
Ishikawa (Japonsko): krásne záhrady a pomoc regiónu po zemetrasení
Prefektúra Ishikawa v sebe spája estetiku Japonska, remeslá a jedlo, ktoré si pamätáte. Kanazawa ponúka záhradu Kenrokuen – jednu z najznámejších v krajine – a remeselné štvrte so zlatými lístkami a farbením hodvábu.
No ešte silnejší rozmer má oblasť Noto, ktorú zasiahlo zemetrasenie. Miestni žiadajú návštevníkov, aby sa vrátili – a tým podporili obnovu. Farmárske hostince, ryžové terasy Shiroyone Senmaida, lakované výrobky aj oceňované saké… Cestovanie tu má zmysel.
Komodské ostrovy (Indonézia): draky, útesy a ochrana prírody
Komodo nie je “len” o varanoch. Je to celý svet: ružové pláže, savany, manty, koralové záhrady. V roku 2026 si park pripomína 45 rokov existencie a prichádzajú nové programy ochrany aj prísnejšie riadenie návštevnosti.
Ak chcete dobrodružstvo, ktoré zároveň podporuje ochranu prírody, Komodo patrí medzi najlepšie miesta na cestovanie bez debaty.
Rok 2026 bude o cestovaní, ktoré je osobnejšie, vedomejšie a trochu odvážnejšie. Preto ak chcete zážitky, ktoré nie sú “okukané”, stavte na miesta, kde vás vítajú s rešpektom – a kde váš výlet môže zanechať dobrú stopu.