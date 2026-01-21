Minulý rok bol pre Ryanair najrušnejším na Slovensku, plánuje nárast cestujúcich aj liniek

Ryanair, najväčšia letecká spoločnosť v Európe, oznámila, že rok 2025 bol jej najrušnejším rokom na Slovensku. Tento úspech je dôsledkom rekordného letového plánu a zavedenia tretieho lietadla zakotveného v Bratislave, čo predstavuje investíciu vo výške 300 miliónov dolárov. Tento krok nasledoval po rozhodnutí vlády o znížení poplatkov za prístup.
V roku 2026 plánuje Ryanair ďalší rast na slovenskom trhu a predpokladá, že obslúži dva milióny cestujúcich, čo predstavuje 70-percentný nárast a podporu viac než 1 500 pracovných miest. Ponuka liniek sa rozšíri na 33 trás, vrátane desiatich nových destinácií ako Alicante, Atény, Barcelona, Lamezia, Malaga, Neapol, Palermo, Pisa, Tirana a Varšava. Okrem toho sa zvýšia frekvencie na ďalších ôsmich linkách.
Bratislavské letisko vybavilo v roku 2025 najviac cestujúcich v histórii, rekordný je aj počet liniek
Hovorkyňa Ryanairu pre strednú a východnú Európu a Pobaltie, Alicja Wójcik-Gołębiowska, zdôraznila, že rast spoločnosti na Slovensku je podporovaný politikou rozvoja leteckej dopravy na Slovensku, ako sú nižšie poplatky za riadenie letovej prevádzky a nulové environmentálne dane.
Tieto opatrenia poskytujú slovenským občanom a návštevníkom ešte viac možností cestovania za nízke ceny a zároveň posilňujú pozíciu Bratislavy ako dôležitého leteckého uzla v strednej Európe. Ryanair zároveň spolupracuje so slovenskými partnermi na zabezpečení ďalšieho rekordného roka v roku 2026, pričom zamestná viac ako 100 pilotov, palubného personálu a technikov priamo v Bratislave.