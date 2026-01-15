Zimná turistika: Kam sa vydať za najkrajšími ľadopádmi na Slovensku?

Zima na Slovensku neznamená len lyžovanie a snehové kopce. V horských dolinách, tiesňavách a pod skalami sa v mrazoch rodí iný druh krásy – ľadopády. Ich tvary sa menia každý deň, no vždy majú jedno spoločné: dokážu očariť každého, kto sa k nim odváži prísť bližšie.
Šikľavá skala, Prešov
Pri obci Široké v okrese Prešov sa nachádza miesto, ktoré v zime pripomína bránu do ľadového sveta. Šikľavá skala, obrovský travertínový previs, sa počas mrazov mení na modrobiely vodopád stuhnutých kvapiek. Z doliny sa ozýva ticho, ktoré prerušuje len škrípanie snehu pod nohami.
Cesta sem nie je náročná a dá sa zvládnuť aj s deťmi. Na mieste sa Vám naskytne pohľad, ktorý pôsobí, akoby sa zastavil čas – tisíce ľadových cencúľov žiariacich v slnku ako krištáľ. Ak hľadáte fotky, ktoré vyzerajú ako z rozprávky, toto miesto by ste určite nemali vynechať.
Brankovský ľadopád, Ružomberok
Len pár kilometrov od Ružomberka sa ukrýva Brankovský vodopád – najvyšší na Slovensku. V zime sa mení na obrovskú stenu ľadu, vysokú vyše 50 metrov. Vysoký, majestátny a tichý, pôsobí ako strážca doliny.
Výstup k nemu je stredne náročný, no odmenou je neopakovateľný pohľad na prírodu, ktorá zmrzla v pohybe. Keď slnko dopadne na ľadové steny, zafarbí ich do odtieňov modrej a tyrkysovej. Najkrajší je v januári a februári, keď mrazy držia dolinu v pevnom objatí.
Bystriansky ľadopád, Poľana
Na južných svahoch Poľany, približne osem kilometrov severne od Hriňovej, sa ukrýva Národná prírodná pamiatka Vodopád Bystré. Tento 23-metrový vodopád patrí k najvyšším a zároveň najmohutnejším na Slovensku.
Jeho vznik siaha do obdobia pred približne 13,5 miliónmi rokov, keď stuhnutá láva vytvorila masívne andezitové bloky. Po týchto čiernych skalných kvádroch dnes steká mohutný prúd vody, ktorý v tichu lesa buráca a vytvára neopakovateľnú atmosféru.
Okolo vodopádu vedie chodník zabezpečený rebríkmi a lanom, preto je potrebné dbať na opatrnosť. K vodopádu sa dá dostať viacerými trasami. Veľmi obľúbená je náučná trasa z Hriňovej, dlhá približne tri kilometre, ktorá spája krásu prírody s poučnými zastávkami o sopečnom pôvode Poľany.
Tí, ktorí dávajú prednosť pohodlnejšiemu výletu, môžu vyraziť od Chaty Poľana. Odtiaľ vedie nenáročný chodník, ktorý trvá asi 30 minút.
Šútovský ľadopád, Malá Fatra
Na severe Slovenska, v srdci Malej Fatry, sa nachádza Šútovský vodopád. S výškou 38 metrov patrí medzi najznámejšie na Slovensku. Keď zamrzne, mení sa na monument z modrého skla.
Cesta k nemu vedie romantickým údolím popri potoku, ktorý sa v zime mení na zmrznutú riečku. Ak trafíte deň, keď sa slnko odráža v ľade, budete mať pocit, že stojíte pred obrovským krištáľom. Ideálne miesto pre tých, ktorí hľadajú spojenie divokej prírody a ticha.
Ľadopád pod Veľkou Račou, Kysuce
Pod majestátnou Veľkou Račou, v údolí nad obcou Oščadnica, sa počas tuhých zím odohráva tichý zázrak. V miestnej časti Závozy, neďaleko turistickej cesty smerom na chatu Plemenár, sa na skalnom svahu vytvára malý ľadopád, ktorý miestni poznajú ako „ľadopád pod Račou“. Keď sa teplota drží pod nulou dlhšie ako týždeň, zo skalného prameňa sa začne tvoriť priesvitná ľadová stena s cencúľmi dlhými aj viac než meter.
Cesta sem trvá približne pol hodiny z centra Oščadnice a je vhodná aj pre menej zdatných turistov. Odporúča sa však pevná obuv a palice – terén býva klzký. Najkrajší pohľad na ľadopád je dopoludnia, keď ho osvetľuje mäkké zimné svetlo a ľad sa trbliece do modra.