Ministerstvo školstva spustilo medzi zamestnávateľmi prieskum, chce preskúmať pripravenosť absolventov na trh práce

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR spustilo medzi zamestnávateľmi prieskum, ktorý má za cieľ preskúmať pripravenosť absolventov na trh práce. Rezort školstva spustil prieskum v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR.

Ako ministerstvo informovalo, prieskum spokojnosti zamestnávateľov potrvá do začiatku decembra a zameria sa na to, ako konkrétne vysoké školy vo svojich odboroch pripravili absolventov pre potreby trhu práce.

Vysoké školy chcú priblížiť potrebám

„Tento prieskum je ďalším krokom k tomu, aby sme naše vysoké školy ešte lepšie priblížili potrebám moderného trhu práce. Spätná väzba od zamestnávateľov nám poskytne cenné informácie o tom, v akých oblastiach naši absolventi excelujú a kde je priestor na zlepšenie. Naším cieľom je, aby absolventi slovenských vysokých škôl odchádzali s vedomosťami a zručnosťami, ktoré sú v praxi skutočne potrebné a hodnotné,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).

Štátny tajomník pre vysoké školstvo a akademický výskum Róbert Zsembera doplnil, že vďaka spätnej väzbe od zamestnávateľov budú môcť vysoké školy lepšie prispôsobiť svoje vzdelávacie programy potrebám trhu práce.

Podotkol tiež, že tento prieskum medzi zamestnávateľmi nadväzuje na nedávno zrealizovaný prieskum spokojnosti medzi študentstvom.

Oslovili tisíce firiem či organizácií

V rámci prieskumu sú oslovené zhruba štyri tisícky zástupcov firiem, organizácií či inštitúcií pôsobiacich na Slovensku.

„Hodnotiť budú kvalitu verejných vysokých škôl na Slovensku cez hodnotenie absolventov I., II. stupňa a spojeného I. a II. stupňa štúdia s ukončeným štúdiom v akademickom roku 2022/2023, ktorí sú momentálne zamestnaní,“ uviedlo MŠVVaM SR.

Doplnilo, že z celkovej cieľovej skupiny 23 533 absolventov vylúčili tých, ktorí alebo pokračujú v štúdiu, doma alebo v zahraničí, sú nezamestnaní, pracujú na dohodu alebo v zahraničí, sú živnostníci, a tiež tých, ktorí sú na materskej alebo rodičovskej dovolenke. Ide teda o cieľovú skupinu 7 556 absolventov.

Hodnotiť budú schopnosti absolventov

„Na základe reprezentatívnej vzorky vytvorenej prostredníctvom náhodného stratifikovaného výberu sa spätná väzba v roku 2024 dotýka reprezentatívnej kvóty 3064 absolventov,“ uvádza ministerstvo.

Zamestnávatelia relevantných absolventov z vybraných univerzít budú odpovedať prostredníctvom krátkeho online dotazníka. V ňom zhodnotia schopnosti a zručnosti nadobudnuté absolventmi počas štúdia.

„Cieľom prieskumu je zistiť komplexný pohľad zamestnávateľov na to, ako konkrétna vysoká škola pripravila svojich absolventov v danom odbore pre trh práce. Prieskum sa zameriava na hodnotenie kvality daného odboru prostredníctvom spätnej väzby zamestnávateľov o absolventoch, nie na hodnotenie jednotlivých absolventov alebo ich individuálnych znalostí a schopností, či pracovných výkonov. Na základe spätnej väzby môžu vysoké školy lepšie prispôsobiť svoje vzdelávacie programy aktuálnym požiadavkám pracovného trhu,“ dodal štátny tajomník Zsembera.

Výsledky spracujú anonymne

Výsledky prieskumu by mali byť spracované anonymne a analyzované na úrovni vysokých škôl, ale aj fakúlt a študijných odborov. Výsledky by vysokým školám mali napomôcť k identifikácii nedostatkov a zlepšeniu kvality vzdelávania. Detailné výsledky prieskumu by mali byť známe na budúci rok.

Ministerstvo podotklo, že prieskum spokojnosti medzi zamestnávateľmi je, tak ako aj prieskum spokojnosti študentov, súčasť novej zložky financovania vysokých škôl.

Tou je zavedenie takzvaných výkonnostných zmlúv. Ide o nový nástroj, ktorý má podporiť profiláciu a diverzifikáciu vysokých škôl, a to na základe ich silných stránok i potenciálu rozvoja.

Vysoké školy môžu získať dotáciu

V januári tohto roka podpísali s ministerstvom výkonnostné zmluvy všetky verejné vysoké školy. Ak v rokoch 2024 až 2026 splnia 14 merateľných ukazovateľov, môžu získať dotáciu v sume vyše 300 miliónov eur.

„Spokojnosť zamestnávateľov so zručnosťami a kompetenciami absolventov patrí medzi voliteľné merateľné ukazovatele, ktorý si zvolilo 8 vysokých škôl – Katolícka univerzita v Ružomberku, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita vo Zvolene, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, a Žilinská univerzita v Žiline,“ uzavrelo MŠVVaM SR.