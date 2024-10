Druckerovo ministerstvo dostane o miliardu viac, za nárastom je aj financovanie materských škôl

Do oblasti vzdelávania, vedy a výskumu by na budúci rok mohlo smerovať viac ako 5,9 miliardy eur. Vyplýva to z návrhu štátneho rozpočtu na rok 2025, ktorý v utorok schválila vláda.

Výdavky ministerstva školstva na regionálne školstvo by na budúci rok mali byť vo výške 3,87 miliardy eur, na vysoké školstvo 1,27 miliardy eur. Pre oblasť vedy a techniky je určených 552 miliónov eur. Medziročný nárast výdavkov na vzdelávanie, vedu a výskum je viac ako miliarda eur.

Materské školy prešli pod štát

Z nich by mal viac ako 900 miliónov pokryť štátny rozpočet, ostatok vlastné zdroje verejných vysokých škôl, výdavky Slovenskej akadémie vied či rezortné výdavky v oblasti vedy a vzdelávania, napríklad Akadémie policajného zboru.

Medziročný nárast zohľadňuje viaceré zmeny, napríklad financovanie materských škôl, na ktoré je alokovaných bezmála 670 miliónov eur. Dôvodom je, že financovanie materských škôl prešlo zo samospráv na štát. Výdavky obcí sa znížili o 560 miliónov eur, ktoré boli zapracované do kapitoly rezortu školstva.

„Nad rámec presunu výdavkov na financovanie materských škôl boli zvýšené normatívne výdavky o sumu 53,3 milióna eur, t. j. medziročný nárast o 613 miliónov eur. V rámci svojich disponibilných prostriedkov kapitola presunula vlastné zdroje v celkovej výške 54,8 milióna eur,“ uvádza sa v materiáli.

Školský zákon

Navýšenie o vyše 131 miliónov eur oproti minulému roku nadväzuje na novelu školského zákona.

„Cieľom školského zákona je znížiť podiel žiakov, ktorí nedosahujú ani základnú úroveň zručností, znížiť socioekonomický vplyv na vzdelávacie výsledky žiakov a podporiť rovnosť príležitostí vo vzdelávaní. V roku 2025 sú na uvedené opatrenia vyčlenené prostriedky v celkovej výške 232 miliónov eur,“ uvádza materiál.

Kompenzačný príspevok aj zdravotné odvody

Medziročné zmeny súvisia aj s takzvaným kompenzačným príspevkom pre odborných a pedagogických zamestnancov v školstve. Naň je alokovaných viac ako 99 miliónov eur, medziročný nárast je viac ako 39 miliónov eur. O 31 miliónov eur budú zvýšené aj normatívne výdavky, a to z dôvodu nárastu počtu žiakov.

Ďalšie zvyšovanie výdavkov súvisí so zmenou výšky zdravotných odvodov zamestnávateľa z 10 na 11 percent. Ide o necelých 25 miliónov eur, pričom viac ako 19 miliónov z nich bude smerovať do oblasti regionálneho školstva.

Na výkonnostné zmluvy pre vysoké školy sa prostriedky majú navýšiť o viac ako 20 miliónov eur v porovnaní s minulým rokom, celkové výdavky na ne by mali prevýšiť 67 miliónov eur.

Nárast žiakov o viac ako 190-tisíc

Výdavky na základné školstvo na budúci rok zahŕňajú aj nenormatívne výdavky, ako napríklad 103 miliónov eur na pedagogických asistentov učiteľov, vyše 58 miliónov na školské podporné tímy, bezmála 56 miliónov na sociálnych pracovníkov, a tiež 123 miliónov eur na ďalšie nenormatívne výdavky, ako sú školy v prírode a lyžiarske kurzy, odchodné, mimoriadne výsledky žiakov či nákup a distribúcia učebníc.

Medziročne by mal počet žiakov vzrásť o viac ako 190-tisíc, avšak je to spôsobené najmä zmenou spôsobu financovania materských škôl a jeho prechodom pod štátny rozpočet. Na budúci rok by výdavky na jedného žiaka mali byť v sume 4 231 eur. Medziročný nárast je 38 eur.

Návrh štátneho rozpočtu schválila vláda, ešte musí prejsť schvaľovaním v Národnej rade SR.