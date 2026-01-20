Stephen King a jeho kultová Zelená míľa v špeciálnom vydaní k 30.výročiu!

Jeho kultový príbeh Zelená míľa je tichý, hlboký a mimoriadne emocionálny román o vine, súcite a zázrakoch, ktoré prichádzajú príliš neskoro. Kniha práve vyšla v dvoch vydaniach – v novom klasickom vydaní, ale tiež v špeciálnom so zeleno-čiernou obálkou pri príležitosti 30.výročia vydania tohto bestselleru. V roku 1999 nakrútil režisér Frank Darabont podľa knihy rovnomenný mimoriadne úspešný film s Tomom Hanksom a Michealom Clacrok Duncanom.
Príbeh sa odohráva vo väznici Cold Mountain v 30. rokoch 20. storočia, v úseku prezývanom Zelená míľa – podľa zelenej podlahy chodby, po ktorej odsúdenci kráčajú na poslednú cestu k elektrickému kreslu. Práve tu čakajú na smrť muži odsúdení za tie najťažšie zločiny.
Rozprávačom príbehu je Paul Edgecombe, hlavný dozorca, ktorý sa po rokoch vracia k udalostiam, ktoré ho navždy poznačili.
Do väznice prichádza nový väzeň – John Coffey, obrovský muž s detsky jednoduchou mysľou, odsúdený za brutálnu vraždu dvoch malých dievčatiek. Už na prvý pohľad pôsobí hrozivo: má ruky „ako lopaty“ a postavu obra. No jeho správanie je v ostrom kontraste s obvinením. Coffey sa bojí tmy, plače ako dieťa a vyžaruje čosi, čo sa nedá naučiť – čistotu.
Práve táto rozporuplnosť robí z Johna Coffeyho jednu z najpamätnejších postáv Kingovej tvorby. Otázka, ktorá visí vo vzduchu od prvých strán, znie: ako by sa takýto človek mohol dopustiť takého zla?
Paul Edgecombe nie je typickým väzenským dozorcom. Nevyžíva sa v moci ani v utrpení iných. Snaží sa vykonávať svoju prácu čestne, dôstojne a s rešpektom k ľudskej dôstojnosti. Aj keď ide o mužov odsúdených na smrť.
Postupne však zisťuje, že svet nie je rozdelený na jasné kategórie dobra a zla. Stretnutie s Coffeym otrasie jeho istotami a postaví ho pred morálnu dilemu, na ktorú neexistuje správna odpoveď. King tu mimoriadne citlivo rozoberá tému spravodlivosti, viny a zodpovednosti systému, ktorý sa môže mýliť – no napriek tomu pokračuje ďalej.
Bez prezrádzania detailov možno povedať, že Zelená míľa pracuje s prvkami nadprirodzena. Nie však samoúčelne. Zázraky v tomto príbehu nie sú radostné ani oslobodzujúce, ale skôr desivé, vyčerpávajúce a bolestné.
Kniha má pokojné, až rozjímavé tempo. Nestavia na šoku, ale na postupnom budovaní vzťahov a emócií. Práve preto zasiahne o to silnejšie. Zaujímavosťou je, že Zelená míľa pôvodne vychádzala na pokračovanie – v šiestich samostatných zošitoch. Aj to prispelo k jej epickému charakteru.
Ak hľadáte knihu, ktorá vás prinúti spomaliť, premýšľať a ešte dlho po dočítaní sa k nej v myšlienkach vracať, Zelená míľa je presne tou správnou voľbou.
Preklad z anglického originálu The Green Mile (Gallery Books, an imprint of Simon & Schuster, Inc. New York, 2018) Marína Gálisová.
Milan Buno, knižný publicista
