Druckerovo ministerstvo spúšťa najväčší projekt digitalizácie školstva na Slovensku, celkový rozpočet je takmer 225 miliónov eur (video)

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR odštartovalo prvú etapu programu DigiEDU. Ide o najväčšiu investíciu do digitalizácie školstva v histórii Slovenska.

Ako rezort školstva priblížil, cieľom projektu je modernizácia vzdelávania na základných i stredných školách, taktiež chce zabezpečiť rovnaké šance pre všetko žiactvo. Celkový rozpočet projektu je temer 225 miliónov eur. V DigiEDU sú zahrnuté licencie, digitálne vybavenie i bezpečné sieťové pokrytie. Projekt je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti.

Vybavenie v celkovej hodnote viac ako 4 milióny eur

Prvú etapu spustil minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD), ktorý odovzdal digitálne vybavenie Gymnáziu na Ul. Ladislava Sáru v Bratislave. V rámci prvej etapy dostane vybavenie 49 škôl, a to v celkovej hodnote viac ako 4 milióny eur. Etáp bude celkovo osem. Po pilotnej fáze by v každej z nasledujúcich siedmich malo vybavenie dostať priemerne 500 škôl. Posledná technika by na základné a stredné školy mala doraziť na jeseň budúceho roka.

Rezort školstva začiatkom tohto roka zmapoval stav digitálneho vybavenia na školách.

„Výsledky ukázali nelichotivý stav. Len päť percent škôl spĺňa digitálne štandardy potrebné pre moderné vzdelávanie,“ konštatuje ministerstvo. Doplnilo, že cieľom je zabezpečiť, aby všetky školy disponovali modernými technológiami. Žiactvu i učiteľstvu by tak malo byť umožnené efektívne pracovať s digitálnymi nástrojmi.

„Okrem hardvérového vybavenia školy dostávajú aj potrebné licencie na softvér, ako je balík Office 365 A3, čím sa zabezpečuje plnohodnotné využívanie technológií vo výučbe,“ uviedlo ďalej MŠVVaM SR.

Bezplatný online kurz ‚Učiteľ 21. storočia‘

Ministerstvo doplnilo, že pedagógom poskytne metodickú i finančnú podporu. Spolupracuje pri tom s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže, spoločne spustili sériu bezplatných online kurzov nazvaných „Učiteľ 21. storočia“, na ktoré sa zaregistrovalo už vyše 6-tisíc pedagógov a odborných zamestnancov. Vďaka kurzom nadobudnú digitálne zručnosti potrebné pre nový vzdelávací program. Školy môžu tieto kurzy zaradiť aj do povinného aktualizačného vzdelávania.

„Vyzývam všetkých riaditeľov a riaditeľky škôl, aby dali priestor učiteľom a učiteľkám a odborným zamestnancom, aby nezmeškali šancu prihlásiť sa na bezplatný online kurz ‚Učiteľ 21. storočia‘. Ostávajú posledné týždne,“ apeluje Drucker.

Bezpečné a stabilné internetové pripojenie pre školy

Rezort školstva tiež avizoval, že v rámci podpory digitálneho vzdelávania chystá aj podklady pre verejné obstarávanie na vysokokapacitné siete LAN/WLAN. Tie by mali priniesť bezpečné a stabilné internetové pripojenie pre školy. Ide o podstatný krok pre dlhodobý rozvoj digitálneho vzdelávania, presahuje Plán obnovy a odolnosti SR.

„Kľúčovou reformou rezortu školstva je zmena obsahu a formy vzdelávania na základných, a následne na stredných školách. Na výzvy modernej doby však musíme reagovať nielen moderným obsahom, ale aj moderným vybavením škôl na Slovensku. Chceme, aby každé dieťa na Slovensku, bez ohľadu na to, z akého sociálneho prostredia pochádza alebo aké má zdravotné či iné znevýhodnenia, malo rovnaký prístup k digitálnym technológiám a kvalitnému vzdelávaniu,“ dodal Drucker.