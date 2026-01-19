Študenti naprieč Slovenskom sa spájajú, aby vyjadrili znepokojenie nad krokmi súčasnej vlády

Oznámili aj prvé protesty.
Kristína Valovičová
Redaktorka domácej redakcie
1 min. čítania
PROTEST: Proti konsolidácii v Bratislave
Účastníci s transparentmi a vlajkami počas protivládneho protestného zhromaždenia Proti konsolidácii organizovaného opozičnými stranami Progresívne Slovensko (PS), Sloboda a solidarita (SaS), Demokrati a Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) na Námestí slobody v Bratislave. Bratislava, 23. september 2025. Foto: SITA/Milan Illík.
Slovensko

Študenti naprieč Slovenskom sa spojili, aby vyjadrili znepokojenie nad krokmi súčasnej vlády. S novou iniciatívou prichádzajú študentské platformy Študentstvo za Otvorenú Kultúru!, Študentská klubovňa v Žiline a hnutie Študentský protest. Iniciatíva sa bude zameriavať na mobilizáciu študentov stredných a vysokých škôl na celom Slovensku. Študenti tak vytvoria jednotnú sieť, ktorá bude organizovať demonštrácie či iné formy protestov.

Fotogaléria k článku:

PROTEST: Slovensko je Európa! v Bratislave
PROTEST: Proti konsolidácii v Bratislave
PROTEST: Proti konsolidácii v Bratislave
41 fotografií v galérii
PROTEST: Slovensko je Európa! v Bratislave

„V duchu odkazu študentstva 89. pokladáme za svoju zodpovednosť postaviť sa na ochranu demokracie, environmentálnej zodpovednosti, ľudských práv, ukotvenia v EÚ a NATO a diskurzu založeného na faktoch v čase, keď sú tieto hodnoty najmä zo strany vládnej koalície priamo ohrozované,“ vyhlásili študentské platformy a oznámili súčasne aj prvé protesty. Tie sa budú konať 22. januára o 18:00 v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí a v Žiline pred Novou Synagógou.

Platformy súčasne vyzvali študentov, aby sa zapojili aj do ďalších aktivít prostredníctvom formuláru, ktorý budú rozposielať v nasledujúcich dňoch.

Okruhy tém: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Protest Protivládny protest
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk