Študenti naprieč Slovenskom sa spájajú, aby vyjadrili znepokojenie nad krokmi súčasnej vlády

Študenti naprieč Slovenskom sa spojili, aby vyjadrili znepokojenie nad krokmi súčasnej vlády. S novou iniciatívou prichádzajú študentské platformy Študentstvo za Otvorenú Kultúru!, Študentská klubovňa v Žiline a hnutie Študentský protest. Iniciatíva sa bude zameriavať na mobilizáciu študentov stredných a vysokých škôl na celom Slovensku. Študenti tak vytvoria jednotnú sieť, ktorá bude organizovať demonštrácie či iné formy protestov.
„V duchu odkazu študentstva 89. pokladáme za svoju zodpovednosť postaviť sa na ochranu demokracie, environmentálnej zodpovednosti, ľudských práv, ukotvenia v EÚ a NATO a diskurzu založeného na faktoch v čase, keď sú tieto hodnoty najmä zo strany vládnej koalície priamo ohrozované,“ vyhlásili študentské platformy a oznámili súčasne aj prvé protesty. Tie sa budú konať 22. januára o 18:00 v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí a v Žiline pred Novou Synagógou.
Platformy súčasne vyzvali študentov, aby sa zapojili aj do ďalších aktivít prostredníctvom formuláru, ktorý budú rozposielať v nasledujúcich dňoch.