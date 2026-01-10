Iniciatíva odsudzuje spôsob odvolania riaditeľky ZŠ v Tatranskej Lomnici, primátor prišiel v sprievode ozbrojených policajtov

Občianska Iniciatíva Vráťme život Tatrám odsudzuje spôsob odvolania riaditeľky ZŠ v Tatranskej Lomnici a vyzýva primátora mesta Vysoké Tatry Jozefa Štefaňáka na odstúpenie z funkcie. Ako iniciatíva ozrejmila v tlačovej správe, dôrazne odsudzuje spôsob, akým primátor Štefaňák 8. januára 2026 odvolal z funkcie riaditeľku ZŠ v Tatranskej Lomnici Luciu Baloghovú.
Tvrdí, že k odvolaniu došlo bez toho, aby bola prerokovaná petícia podpísaná vyše 1 200 občanmi SR, a tiež napriek tomu, že k odvolaniu mala jednoznačne nesúhlasné stanovisko Rady školy. Zároveň podľa iniciatívy neexistuje právoplatné rozhodnutie akéhokoľvek orgánu verejnej moci, ktoré by preukazovalo porušenie zákona zo strany riaditeľky.
Postup vyvolal psychické rozrušenie u niektorých žiakov
Iniciatíva tiež poukázala, že primátor odvolal riaditeľku osobne, v priestoroch školy počas veľkej prestávky, keď boli v budove aj maloleté deti, a za prítomnosti dvojice ozbrojených príslušníkov mestskej polície. Tvrdí, že jestvujú dôkazy, že postup vyvolal psychické rozrušenie u niektorých žiakov a zasiahol do pocitu bezpečia v školskom prostredí.
„Príchod primátora do školy v sprievode ozbrojených mestských policajtov považujeme za mimoriadne neprimeraný, zastrašujúci a neprípustný. Škola nie je miesto na demonštráciu moci,“ vraví predseda Iniciatívy Vráťme život Tatrám Peter Dzurilla.
Slovenská komora učiteľov kritizuje zmeny v postavení rady školy, starostovia vraj majú priveľké právomoci
Ako iniciatíva uviedla, mesto Vysoké Tatry vo svojich verejných vyjadreniach opakovane tvrdí, že sa vecou zaoberá prokuratúra a Policajný zbor, no tieto tvrdenia podľa nej nemajú právnu váhu ako dôvod na odvolanie riaditeľky.
„Podľa Ústavy Slovenskej republiky a základných princípov právneho štátu platí prezumpcia neviny, podľa ktorej sa na každú osobu hľadí ako na nevinnú, kým o jej vine nerozhodne právoplatný orgán. V prípade riaditeľky ZŠ v Tatranskej Lomnici neexistuje právoplatné rozhodnutie súdu, prokuratúry ani správneho orgánu, ktoré by zakladalo zákonný dôvod na jej odvolanie. Samotné preverovanie podnetov nie je dôkazom viny a nemôže byť základom pre personálne represívne rozhodnutia,“ hovorí Dzurilla.
Protizákonné uzatvorenie nájomnej zmluvy
Mesto argumentuje uzatvorením nájomnej zmluvy medzi školou a súkromným CVČ, ktoré by malo byť protizákonné. „Argumentácia mesta je postavená na tvrdení o „protizákonnom“ uzatvorení nájomnej zmluvy medzi školou a súkromným CVČ. Aj v prípade, že by bola zmluva považovaná za neplatnú z dôvodu absencie schválenia zastupiteľstvom, neplatnosť právneho úkonu automaticky neznamená porušenie zákona, a už vôbec nie závažné porušenie povinností zakladajúce dôvod na odvolanie,“ uviedol Dzurilla.
Mesto podľa iniciatívy nepreukázalo úmyselné konanie, osobný prospech riaditeľky či vznik škody alebo porušenie povinností v rozsahu vyžadovanom zákonom.
„Naopak, ide o model spolupráce, ktorý v Tatranskej Lomnici fungoval dlhodobo a bol zriaďovateľom roky tolerovaný, čo mesto vo svojej komunikácii zamlčuje. Rada školy ako zákonom zriadený orgán zastupujúci rodičov, pedagógov aj zriaďovateľa sa k návrhu na odvolanie riaditeľky vyjadrila jednoznačne nesúhlasne a poukázala na vecné aj procesné nedostatky návrhu,“ uviedla iniciatíva dopĺňajúc, že samospráve bola doručená aj petícia s podpismi viac ako 1 200 občanov. Nebola však prerokovaná.
„Ak vedenie mesta dokáže ignorovať stanovisko Rady školy aj hlas viac než tisíc občanov, nejde o manažérske zlyhanie, ale o vedomé popieranie demokratických princípov,“ tvrdí iniciatíva a dodáva, že v reakcii na to, ako bola riaditeľka odvolaná, vyhlásili učitelia ZŠ v Tatranskej Lomnici štrajkovú pohotovosť.
Výstražný štrajk
Od pondelka plánujú vstúpiť zamestnanci školy do výstražného štrajku. Pedagógovia takto vyjadrujú nesúhlas ako so samotným personálnym rozhodnutím, tak aj so spôsobom jeho vykonania a „s atmosférou tlaku, zastrašovania a šikany, ktorú v škole v posledných týždňoch pociťujú„.
Iniciatíva Vráťme život Tatrám uviedla, že už podnikla právne kroky, medzi nimi podania a komunikáciu s ústrednými orgánmi štátnej správy. Plánuje v nich pokračovať až do riadneho, nezávislého a zákonného preskúmania celej veci.
Súkromná spojená škola Biela voda časť pochybení po inšpekcii odstránila, riaditeľka nateraz odstúpila - VIDEO, FOTO
„Kladieme si legitímnu otázku, kam to až musí zájsť, pán primátor, aby ste si uvedomili, že odvolanie Baloghovej je chyba? Verejne vyzývame primátora Jozefa Štefaňáka na odstúpenie z funkcie z dôvodu absolútneho nezvládania výkonu verejnej funkcie,“ uviedol Dzurilla.
Dôvodmi na vyvodenie politickej zodpovednosti vidí iniciatíva tiež v ignorovaní masívneho občianskeho mandátu, nerešpektovaní stanoviska Rady školy, neprimeranom a zastrašujúcom spôsobe výkonu rozhodnutia, narušení bezpečného prostredia školy a prehlbovania napätia a nedôvery v meste.
„Primátor, ktorý rieši školstvo silou, políciou a ignoranciou hlasu verejnosti, stráca morálne oprávnenie viesť mesto. Nejde o osobný konflikt. Ide o ochranu právneho štátu, dôstojnosti učiteľov a bezpečia detí,“ uzavrel Dzurilla.
Situácia na ZŠ v Tatranskej Lomnici
Samotné mesto Vysoké Tatry ešte vo štvrtok 8. januára krátko popoludní zverejnilo na sociálnej sieti súhrn často kladených otázok a odpovedí týkajúcich sa situácie na ZŠ v Tatranskej Lomnici. Ako samospráva uviedla, riaditeľka ZŠ mala porušiť zákon pri hospodárení s majetkom mesta, konkrétne budovou školy, a ukrátiť ZŠ o riadne nájomné.
„V tejto veci aktuálne prebieha vyšetrovanie okresnej prokuratúry aj Policajného zboru,“ uvádza mesto s tým, že k porušeniu zákona malo dôjsť tým, že riaditeľka mala protizákonne uzatvoriť a podpísať nájomnú zmluvu medzi školou, ktorú riadi, a jej Súkromným CVČ. Riaditeľka školy síce môže podpisovať zmluvy, no najprv ich musí schváliť poslanecký zbor a toto pravidlo platí aj pre primátora.
„Podpísaná zmluva, ktorú poslanci vopred neschvália, je neplatná,“ uviedlo mesto. Riaditeľka školy ale podľa ich vyjadrenia nepredložila poslaneckému zboru predmetnú zmluvu na schválenie a napriek tomu ju podpísala.
Existujú výnimky
Samospráva tiež ozrejmila, že jestvujú výnimky, kde nie je potrebné schválenie poslancov, no tie sa väčšinou týkajú krátkodobých zmlúv. Sporná zmluva ale bola uzatvorené na dobu neurčitú. Podľa mesta sa v zmluve okrem iného uvádza, že Súkromné CVČ môže využívať priestory školy a platiť jej za to nájom tri eurá ročne, vrátane energií.
Súkromné CVČ podľa tvrdení samosprávy dostáva od štátu dotáciu, keďže je v ňom každý rok prihlásených približne 140 detí, od štátu dostáva dotáciu a ďalšie peniaze dostáva cez školské vzdelávacie poukazy, čo predstavuje 32 eur na osobu. Mesto Vysoké Tatry nevie, z čoho sú platení vedúci krúžkov, ak sú zároveň učiteľmi ZŠ, podľa neho by mali byť platení z peňazí Súkromného CVČ podobne ako aj všetky ostatné náklady na jeho prevádzku.
„Súkromné CVČ je v nájme od 1. októbra 2012 a od štátu doteraz dostalo 247 921,73 eura (+ školské poukazy). Podľa zverejnených nájomných zmlúv malo za tých 14 rokov zaplatiť Základnej škole na nájomnom spolu necelých 3 000 eur,“ uviedlo mesto s tým, že peniaze z nájmu nepatria do jeho rozpočtu.
„Riaditeľka mala peniaze posielať zo svojho Súkromného CVČ do rozpočtu Základnej školy. O výške nájomného mal rozhodnúť poslanecký zbor,“ dodalo.