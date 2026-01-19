Slovenská technická univerzita chce byť centrom vzdelávania v jadrovej energetike

Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave má ambíciu stať sa centrom vzdelávania odborníkov v oblasti jadrovej energetiky. Vyhlásil to rektor STU Maximilián Strémy počas návštevy predstaviteľov prestížnej Imperial College London, ktorú zorganizovalo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
Ako informoval hovorca STU Juraj Rybanský, zástupcovia Imperial College London pre oblasť jadrovej energetiky Jonathan G. Tate a Michael J. Bluck si na pôde Univerzitného centra STU vypočuli prezentácie rezortu školstva, STU, Univerzity Komenského a Slovenskej akadémie vied. Príspevky boli zamerané na vzdelávanie a výskum v oblasti jadra a jadrovej energetiky na Slovensku.
STU deklaruje pripravenosť v spolupráci so štátom zabezpečovať výchovu odborníkov pre jadrovú energetiku, ktorú Slovensko považuje za kľúčový a perspektívny zdroj bezemisnej výroby elektrickej energie. „Našou ambíciou je postupne vybudovať zo STU významné centrum vzdelávania a výskumu v oblasti jadrovej energetiky, založené na cielene rozvíjaných partnerstvách v oblasti jadrovej bezpečnosti a moderných jadrových technológií,“ uviedol rektor Strémy.
Ako dodal, STU vníma Imperial College London ako perspektívneho silného partnera pre ďalší rozvoj spolupráce. Návšteva nadväzuje na minuloročné stretnutie v Londýne, ktoré zastrešoval rezort školstva. „Slovensko potrebuje dlhodobo a systematicky investovať do vzdelávania odborníkov v strategických oblastiach. Jadrová energetika je jednou z nich. Efektívnejšia spolupráca našich univerzít so svetovými expertmi, akými sú odborníci z Imperial College London, je preto kľúčová,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker.
STU dlhodobo pripravuje inžinierov pre jadrové elektrárne a inštitúcie pôsobiace v oblasti jadrovej energetiky. Kľúčovú úlohu zohrávajú najmä Fakulta elektrotechniky a informatiky, Strojnícka fakulta a Materiálovotechnologická fakulta. Univerzita zároveň úzko spolupracuje so Slovenskými elektrárňami, Úradom jadrového dozoru, Výskumným ústavom jadrovej energetiky (VUJE) a štátnou Jadrovou a vyraďovacou spoločnosťou (JAVYS) a je aktívna aj v medzinárodných vzdelávacích a výskumných sieťach.