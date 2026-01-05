Nitriansky kraj vo veľkom investuje do školstva, modernizuje budovy, internáty aj technologické vybavenie

Na školské investície v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK) bolo v roku 2025 alokovaných takmer 9,3 milióna eur. Polovica projektov bola dokončená v roku 2025, ďalšie sú vo fáze realizácie alebo verejného obstarávania. Viac ako pol milióna eur si vyžiadali opatrenia na debarierizáciu školských priestorov a takmer 1,5 milióna eur bolo určených na zateplenie budov.
Významné investície na zvýšenie bezpečnosti, komfortu a energetickej efektívnosti smerovali do škôl v krajskom meste Nitra. Ako informovala hovorkyňa NSK Zuzana Vilčeková, na Gymnáziu Golianova zrekonštruovali elektroinštaláciu za 213-tisíc eur a na Strednej odbornej škole gastronómie a cestovného ruchu zateplili strechu hlavnej budovy za 118-tisíc eur.
Obnova a nové vybavenie
Spojená škola na Slančíkovej ulici pokračuje v obnove stien budovy a strechy internátu po požiari za 306-tisíc eur a aktuálne čaká na spustenie prác rekonštrukcie elektroinštalácie za 704-tisíc eur. Investícia vo výške 50-tisíc eur na Hotelovej akadémii Spojenej školy zabezpečila novú profesionálnu kuchynku, ktorá slúži na prípravu žiakov a pedagógov na gastronomické súťaže či workshopy.
V krajskom meste je pripravený aj projekt obnovy budovy SOŠ techniky a služieb na Cintorínskej ulici v hodnote 1,4 milióna eur. Do modernizácie SOŠ veterinárnej kraj investuje viac ako 300-tisíc eur, vrátane výstavby nového športového areálu a modernizácie technologického vybavenia. Celkovo tak smerujú do nitrianskych stredných škôl investície za viac ako tri milióny eur.
Na Strednej odbornej škole (SOŠ) obchodu a služieb v Topoľčanoch bola ukončená rekonštrukcia elektroinštalácie školskej jedálne za viac ako 74-tisíc eur. V Topoľčanoch je pripravená aj komplexná modernizácia internátu SOŠ agrotechnickej. Projekt za viac ako 1,6 milióna eur je financovaný z eurofondov, župa ho dofinancuje vo výške takmer 130-tisíc eur. Cieľom je vytvoriť moderné, bezpečné a bezbariérové ubytovanie pre žiakov.
Komárno a Nové Zámky
V okrese Komárno kraj investoval 270-tisíc eur do úprav na zvýšenie bezbariérovosti na Gymnáziu Hansa Selyeho. V SOŠ technickej boli osadené nové systémy odsávania a na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Hurbanove sa obnovila telocvičňa za 187 500 eur. V SOŠ obchodu a služieb sa začalo s prácami na zateplení kuchyne a jedálne.
V okrese Nové Zámky smerovalo do škôl viac ako pol milióna eur – SOŠ dopravy a služieb ukončila debarierizáciu za 134-tisíc eur, v štúrovskej SOŠ techniky a služieb sa investovalo viac ako 360-tisíc eur do dielní a sociálnych zariadení, Obchodná akadémia v Šuranoch vymenila okná školskej jedálne.
Po 70 rokoch prechádza internát SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Leviciach kompletnou obnovou za viac ako 2,2 milióna eur vďaka eurofondom. Župa prispela na obnovu sumou približne 180-tisíc eur. Takmer 800-tisíc eur je alokovaných na modernizáciu levickej SOŠ služieb.
Ďalšie okresy
Investície pokračovali aj v ďalších okresoch. V Zlatých Moravciach vybudovali nové rozvody vody a vykurovania pod budúcim parkoviskom Obchodnej akadémie. V Šali obnovujú vyhorenú maštaľ SOŠ chovu koní a služieb za vysúťaženú sumu 273-tisíc eur.
Sieť škôl v pôsobnosti NSK sa vlani rozšírila o jazykovú školu vo Vrábľoch, Gymnázium v Šuranoch zase prinieslo nový, moderný študijný odbor zameraný na umelú inteligenciu, kyberbezpečnosť a analýzu dát. V Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Nitre na Chrenovej spustili výučbu v odbore kaderníčka, ktorý nadviazal na už existujúci odbor cukrárka. Vo väznici v Želiezovciach zase kraj spustil odbor poľnohospodár – mechanizácia.
„Tieto projekty prinášajú kvalitné odborné vzdelávanie. Aj v ústavoch je dôležité vytvárať motivujúce a podnetné prostredie, pretože väčšina týchto ľudí sa raz vráti do bežného života,“ uviedol vedúci Odboru školstva, mládeže a športu Úradu NSK József Kürti.