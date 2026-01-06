Optimalizácia siete základných a stredných škôl nie je samoúčelná, cieľom je podľa Druckera kvalitné vzdelávanie

Optimalizácia siete základných či stredných škôl nie je samoúčelná. Cieľom nie je mať viac či menej škôl, ale dostupné a kvalitné vzdelávanie. Pre agentúru SITA to uviedol minister školstvaTomáš Drucker (Hlas-SD).
„Ak by sme mali vysokú školu v každej jednej obci, vieme, že taká vysoká škola by nemohla fungovať. Podobné je to s nemocnicami aj s inými verejnými službami. Pri základných školách platí princíp, že tam, kde sa to dá, má byť škola čo najbližšie k dieťaťu, k miestu, kde býva. To je legitímne. Problém však je, že na Slovensku máme stovky veľmi malých základných škôl, kde sú triedy so štyrmi alebo piatimi deťmi,“ vysvetlil. Dodal, že hoci by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že je to pre deti výhoda, keďže sa im pedagóg môže viac venovať, realita ukazuje opak.
Zvýšené financovanie pre školy
„Aj keď tieto školy dostávajú zvýšené financovanie, výsledky detí z veľmi malých škôl sú pri testovaní, napríklad v matematike u 15-ročných, o tretinu horšie – v porovnaní s deťmi zo škôl s viac než 250 žiakmi,“ vraví minister.
Príčiny podľa jeho slov tkvejú najmä v tom, že v malých školách nie je dostatok učiteľov, chýba predmetová špecializácia, výmena skúseností, prirodzená konkurencia či rozvojové impulzy.
Od nasledujúceho školského roka budú musieť všetky základné školy vyučovať podľa nového kurikula
„V konečnom dôsledku to ide proti samotným deťom. Práve preto je hľadanie rovnováhy medzi dostupnosťou a kvalitou jednou z najväčších výziev. Svet sa mení, prichádza umelá inteligencia, robotizácia a potreba neustále sa vzdelávať,“ doplnil šéf rezortu školstva.
Na margo ďalšieho postupu uviedol, že plánujú spolupracovať so samosprávami, so združeniami základných škôl, ale aj so súkromnými, cirkevnými či národnostnými školami. Chcú spolu s nimi diskutovať o pravidlách pre sieť škôl tak, aby dosiahli čo najvyššiu kvalitu pri čo najlepšej dostupnosti.
Spájanie do pevnejších celkov
„Preto sme pripravili návrh rámcového memoranda so všetkými relevantnými partnermi. Je ich veľa a chceme s nimi pracovať férovo, na základe dát a v partnerstve. Aj preto hovoríme o implementácii rozloženej v čase. Reálne sa bavíme o horizonte troch až štyroch rokov. Bez komunikácie, bez dát a bez zodpovednej spolupráce sa tieto zmeny urobiť nedajú,“ doplnil Drucker. Minister pripomenul, že v oblasti stredného školstva už spravili prvý krok, zdôraznil že cieľom nebolo školy rušiť, ale spájať ich do robustnejších a pevnejších celkov.
Slovenské školstvo čaká rok zmien: AI vo výučbe, elektronické maturity a rast platov aj počas konsolidácie
„Niektoré školy môžu fyzicky zostať tam, kde sú, či už krátkodobo, alebo aj dlhodobo, ale organizačne a odborne majú byť súčasťou väčších škôl. Ukázalo sa, že až 80 percent rôznych odborov v strednom školstve navštevovali len približne dve percentá žiakov. Na tieto odbory sme viazali materiálne a technické vybavenie, učiteľov a financie. Pritom nám zároveň chýbajú absolventi v technických smeroch a ďalších perspektívnych oblastiach. Tento model jednoducho nie je udržateľný. Ak chceme kvalitných absolventov, musíme mať silnejšie a lepšie nastavené školy,“ uzavrel minister Drucker.