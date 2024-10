Ministerstvo školstva má výsledky prieskumu spokojnosti študentov vysokých škôl, Drucker zhrnul najväčšie slabiny (video)

Ministerstvo školstva má výsledky prieskumu spokojnosti študentov vysokých škôl. Na tlačovej besede to uviedol minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker (Hlas-SD). Minister zdôraznil potrebu bojovať s odlivom mozgov zo Slovenska, rovnako akcentoval potrebu počúvať študentov a reflektovať na spätnú väzbu.

Na prieskume sa zúčastnilo približne 6 500 študentov vysokých škôl, z celkového počtu 87-tisíc študujúcich na verejných vysokých školách na 1. a 2. stupni denného štúdia. Prieskum sa zameriaval aj na štruktúru jednotlivých fakúlt a odborov.

Najväčšie slabiny

„Zhrnul by som to tak, že neprevláda nespokojnosť,“ vyjadril sa Drucker na margo výsledkov prieskumu. Najväčšie slabiny, ktoré ukázali výsledky, zhrnul šéf rezortu školstva do troch skupín.

Ide o osobnú podporu študentov počas štúdia, ďalej nadobúdanie praktických skúseností počas štúdia, a tiež internacionalizáciu. Pri druhom bode minister poznamenal, že to vnímajú najmä v oblasti zdravotníctva.

Drucker tiež avizoval, že majú v pláne čoskoro zrealizovať podobný prieskum spokojnosti aj medzi zamestnávateľmi, smerom k vysokému školstvu a tomu, ako sú spokojní s pripravenosťou absolventov.

Vo výsledku prevláda spokojnosť

Štátny tajomník rezortu školstva Róbert Zsembera uviedol, že výsledky budú dostupné online a každý si ich bude môcť pozrieť. Zároveň samotné vysoké školy dostanú konkrétnu spätnú väzbu, aby na ňu mohli reflektovať.

„Pre nás, pre štát, je dôležité nastavovať štátne politiky,“ zdôraznil. Dodal, že prieskum zbieral dáta o kvalite výučby, získaných vedomostí, ale aj prístupu učiteľov či prostredia.

Zsembera uviedol, že vo výsledku prevláda spokojnosť, prízvukoval ale, že to neznamená, že treba „zaspať na vavrínoch„. Priblížil, že študentstvo denného štúdia je spokojné najmä s kvalitou výučby, prístupom učiteľov, férovosťou hodnotenia či obsahom štúdia.