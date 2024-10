Rezort školstva pripravuje projekty zamerané na zatraktívnenie doktorandského štúdia

Ministerstvo školstva pripravuje projekty zamerané na zatraktívnenie doktorandského štúdia. Ako pre agentúru SITA ďalej uviedol Odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR, v rámci rozvoja doktorandského štúdia sa chystajú aj projekty na zjednotenie obsahových rámcov predmetov na treťom stupni vysokoškolského štúdia.

Vytváranie „doktorandských škôl“

Zámer by mal byť uskutočnený, okrem iného, aj vďaka vytváraniu takzvaných doktorandských škôl.

„Na doktorandských školách by bola vyučovaná časť predmetov študijných programov spoločne pre viaceré fakulty, resp. aj viaceré vysoké školy. Predmety by boli obsahovo zamerané na vedomosti a zručnosti, ktoré by si mali osvojiť všetci doktorandi,“ približuje ministerstvo a dodáva, že ide napríklad o pedagogické zručnosti, metodológiu výskumu, či soft-skills.

Zvýšenie kvality vyučovania

Realizácia doktorandských škôl je naplánovaná na roky 2025 až 2026.

„Uvedený prístup má zvýšiť kvalitu vyučovaných predmetov, podporovať nadväzovanie profesionálnych aj interdisciplinárnych vzťahov medzi doktorandami z rôznych fakúlt, respektíve vysokých škôl, a tým rozvíjať ich ďalšiu akademickú a vedecko-výskumnú spoluprácu,“ vysvetľuje rezort školstva.

Dopĺňa, že v rámci prípravy novej legislatívy o vysokých školách sa bude venovať pozornosť aj ďalším aspektom doktorandského štúdia, s cieľom jeho skvalitňovania.