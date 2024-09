Ročne zaplatia za plyn 1 400 eur, teraz musia 8 500 eur. Spoločnosť ich viní z poškodenia plynomeru

Mladá rodina z Brezničky v Banskobystrickom kraji má už dva roky spor s plynárenskou spoločnosťou, ktorá tvrdí, že plynomer úmyselne poškodili a žiadajú zaplatiť viac ako 8-tisíc eur za nelegálny odber. O prípade informovala TV Joj vo svojej reportáži zverejnenej na stránke Noviny.sk.

Starší dom si kúpili pred štyrmi rokmi a začali ho postupne rekonštruovať. Počas opravy fasády im však zo steny odpadla veľká časť omietky, ktorá dopadla priamo na plynomer.

Technik prišiel takmer po dvoch týždňoch

„Poškodilo počítadlo aj plombu. Počítadlo fungovalo bez problémov ďalej, len tá plomba bola poškodená. Ja som to hneď – to bolo 1.8. 2022, nahlásil na poruchovú linku,“ povedal pre TV Joj majiteľ domu s tým, že operátor zisťoval, či neuniká plyn. To mu však nevedel s istotou potvrdiť.

Aj napriek tomu poslal technika až na druhý deň. Ten ale prišiel až o približne dva týždne. „Vymenil to, pozrel si dnuka spotrebiče čo máme na plyn. Tak si to všetko pozrel, podpísal som mu to a odišiel,“ uviedol majiteľ.

Odber ako pre fabriku

O niekoľko dní im prišla správa od distribučnej spoločnosti, ktorá ich poriadne šokovala. Stálo v nej, že plyn odoberajú nelegálne a naúčtovali im tisíce eur. Majiteľ domu hovorí, že ročne spotrebujú plyn za približne 1 400 eur.

„Vyúčtovali nám to na 8 500 eur zhruba. Vlastne odber ako fabrika. Kúrime, aj voda sa nám hreje plynom. A šporák máme. A to je vlastne všetko. Nič iné na plyn nemáme,“ ozrejmil s tým, že nechápe, ako im vypočítali danú sumu.

Hovorca SPP Milan Varga uviedol, že prípad bol jednoznačný a nebolo potrebné vypracovávať znalecký posudok. Zároveň každý prípad riešia individuálne a detailne. Je teda možné, že to nakoniec skončí na súde.

Viac si prečítajte na stránke Noviny.sk.