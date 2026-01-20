Nový zoznam zdravotných výkonov dostanú ďalšie špecializácie, pilotná prevádzka vstupuje do druhej fázy

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR začalo od utorka pozývať poskytovateľov zdravotnej starostlivosti do druhej fázy pilotnej prevádzky nového zoznamu zdravotných výkonov pre ďalšie špecializácie. Druhú fázu pilotnej prevádzky plánuje rezort spustiť v apríli pre ďalších 15 špecializácií. Informoval o tom komunikačný odbor MZ SR.
Zoznam ambulancií
„Cieľom pilotnej prevádzky je overiť v praxi nové nastavenie a vykazovanie výkonov, verifikovať časové náročnosti výkonov a vypočítať nové váhy zdravotných výkonov tak, aby nový zoznam zdravotných výkonov vytváral predpoklady pre transparentné a predvídateľné financovanie. Nový zoznam zdravotných výkonov definuje, aké úkony lekári majú robiť a ako sú časovo, odborne a materiálovo náročné s cieľom zvýšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti a skrátiť čakacie lehoty,“ priblížil rezort.
Zoznam oslovených ambulancií pripravili zdravotné poisťovne na základe viacerých kritérií. Týkajú sa odbornosti angiológia, endokrinológia, reumatológia, pediatrická reumatológia či klinická imunológia a alergológia. Spadajú tam aj klinická onkológia, otorinolaryngológia, diabetológia a poruchy látkovej premeny výživy, detská diabetológia, kardiológia a pediatrická kardiológia i nefrológia či urológia pre dospelých aj deti.
Pilotná prevádzka
Ministerstvo zdravotníctva pozýva poskytovateľov do pilotnej prevádzky prostredníctvom ePobočky štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne. „V prípade odborností kardiológia, nefrológia a urológia, ktorých nové výkony sú zatiaľ v procese schvaľovania, sa poskytovatelia budú môcť prihlásiť od 2. februára,“ priblížilo MZ.
Účasť v pilotnej prevádzke je dobrovoľná a honorovaná odmenou 1 000 eur mesačne nad rámec štandardnej úhrady, pripomenul rezort. Záujem môžu pozvaní poskytovatelia potvrdiť elektronicky do 20. februára. Počas februára ministerstvo organizuje pre pilotované odbornosti aj edukačné webináre, ktoré budú zamerané na metodiku vykazovania výkonov, praktické aspekty pilotnej prevádzky a zodpovedanie otázok z praxe. Ministerstvo zdravotníctva spustilo aj novú webovú stránku, kde poskytovatelia nájdu schválené nové zdravotné výkony i aktuálne informácie k prvej aj druhej pilotnej prevádzke.