Ukrajinci mali obsadiť predávaciu stanicu v Sudži. Prídu Slovensko, Maďarsko a Rakúsko o ruský plyn?

Dodávatelia by mali nakúpiť pre domácnosti a firmy zemný plyn na trhoch až s dvojročnou fixovanou cenou. Na základe aktuálnej situácii vo svete to odporúča hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda.

„Slovensko, Rakúsko aj Maďarsko môžu prísť o ruský plyn, boja sa obchodníci. Je to pre výpad ukrajinských vojsk do ruského pohraničia. Ceny plynu v EÚ rastú na tohtoročné maximá. Domácnosti ‚neprohloupí‘, keď cenu plynu zafixujú až na dva roky,“ myslí si Kovanda.

Burzová cena plynu v EÚ v utorok poobede vyskočila na tohtoročné maximum, necelých 39 eur za megawatthodinu.

Ukrajinci obsadili predávaciu stanicu

Dôvodom sú podľa Kovandu nepotvrdené informácie, že ukrajinská armáda obsadila plynovodnú predávaciu stanicu v ruskom prihraničnom meste Sudža. Stanica predstavuje významný bod celej plynovodnej infraštruktúry zabezpečujúca vývoz ruského plynu do EÚ, teda najmä do Maďarska, na Slovensko a do Rakúska.

Obchodníci s plynom v EÚ sa tak teraz podľa Kovandu obávajú, že ruské dodávky do EÚ sú pre situáciu v Sudže a možných bojov ohrozené. V prípade ich trvalejších výpadkov by sa spomínaná trojica štátov EÚ ocitla v ťažkej situácii, pretože zatiaľ dostatočne nemajú podľa ekonóma vyriešené zásobovanie plynom alternatívnymi cestami. „A vzhľadom k tomu, že ide o krajiny bez prístupu k moru, bolo by ťažké nahradiť prípadne stratený potrubný plyn jeho vyšším dovozom v skvapalnenej podobe,“ dodal Kovanda.

Ruský plyn nie je v EÚ embargovaný

Rakúsko cez víkend oznámilo, že dovoz ruského plynu ukončí do roku 2027. Teda skoro 60 rokov odvtedy, čo ho začala v roku 1968 dovážať. Slovensko a Maďarsko zatiaľ svoje plány na ukončenie dovozu ruského plynu neoznámili. „Na rozdiel od ruskej ropy nie je ruský plyn v EÚ embargovaný,“ doplnil Kovanda.

Českej republike by situácia v súčasnosti nemala spôsobiť výpadky v dodávkach plynu, pretože ho odoberá cez Nemecko, z Nórska, či z nemeckých prístavov, kam lode z celého sveta privážajú skvapalnený plyn.

„Aj na Česko a jeho firmy a domácnosti by ale samozrejme doľahlo prípadné výraznejšie a trvalejšie zdraženie burzového plynu v EÚ. Domácnosti v ČR tak aj bez ohľadu na súčasnú situáciu v Sudže ‚neprouhloupí‘, keď si teraz cenu plynu zafixujú, a to až na dva roky,“ konštatoval Kovanda.