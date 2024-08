Francúzsky dovoz ruského skvapalneného plynu prudko stúpa. Dosiahol takmer 4,4 miliardy kubických metrov

Francúzske firmy v prvej polovici tohto roka doviezli takmer 4,4 miliardy kubických metrov ruského skvapalneného zemného plynu (LNG). Dovoz do Francúzska tak prudko stúpol v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, keď bol v objeme viac ako 2 miliardy kubických metrov.

Import najväčšieho odberateľa sa znížil

Import ruského LNG do Španielska, ktoré je jeho druhým najväčším dovozcom, stúpol o 1 percento, ale import do Belgicka, tretieho najväčšieho odberateľa ruského LNG, sa o 16 percent znížil. Vyplýva to z analýzy americkej neziskovej organizácie Inštitút pre energetickú ekonomiku a finančnú analýzu (IEEFA).

Francúzsky energetický gigant TotalEnergies, ktorý sa na dovoze ruského LNG v prvom polroku tohto roka podieľal najväčšou časťou, uviedol, že je viazaný kontraktmi podpísanými pred inváziou Ruska na Ukrajinu.

Jeden z hlavných vstupov LNG na európsky trh

Francúzske ministerstvo financií a hospodárstva sa pre agentúru The Associated Press vyjadrilo, že útoky jemenských povstalcov húsíov na lode smerujúce do Suezského prieplavu si vynútili zmenu v importe LNG. Táto komodita z Blízkeho východu sa už do Európy nedostáva ľahko, kým ruská trasa z Arktídy nie je narušovaná.

Francúzske ministerstvo pritom poznamenalo, že Francúzsko je jedným z hlavných vstupov LNG na európsky trh. Najviac LNG terminálov v Európe majú Francúzsko a Španielsko.