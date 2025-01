Šéfka európskej diplomacie obvinila Rusko z používania „plynu ako zbrane“ v Moldavsku

Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová obvinila Rusko, že používa „plyn ako zbraň“ a vedie „hybridnú vojnu“ v Moldavsku, kde je odštiepenecký región Podnestersko od 1. januára bez ruského plynu.

„Rusko naďalej používa plyn ako zbraň a Moldavsko je opäť terčom hybridnej vojny,“ uviedla Kallasová v utorok na sociálnej sieti X. Opätovne vyjadrila „neochvejnú solidaritu EÚ s Moldavskom“, keď telefonovala s tamojším premiérom Dorinom Receanom.

Nie sú schopní zabezpečiť kúrenie a teplú vodu

„Vďaka podpore EÚ zostáva Moldavsko odolné a dobre napojené na európske energetické siete,“ povedala Kallasová.

Malá separatistická republika hraničiaca s Ukrajinou nie je od Nového roka schopná zabezpečiť obyvateľom kúrenie a teplú vodu, keďže ruský energetický gigant Gazprom zastavil 1. januára dodávky plynu do Moldavska s odvolaním sa na údajné nezaplatené dlhy Moldovagaz, moldavskej štátnej plynárenskej spoločnosti.

V ten istý deň sa skončila veľká dohoda o tranzite plynu medzi Moskvou a Kyjevom o preprave plynu cez Ukrajinu. Prerušenie uvrhlo Podnestersko do krízy, pričom väčšina priemyslu sa zastavila. S teplotami atakujúcim bod mrazu boli ľudia nútení spaľovať drevo alebo sa spoliehať na elektrické ohrievače.

Pod kontrolou ruských síl

Podnestersko je od rozpadu Sovietskeho zväzu „de facto“ kontrolované proruskými silami, no je medzinárodne uznávané ako súčasť Moldavska.

Ruské dodávky cez Ukrajinu by boli po ukončení tranzitnej dohody aj tak prerušené, ale Kišiňov minulý rok povedal, že Gazprom má možnosť dodávať plyn cez sieť plynovodov, ktorá vedie cez Čierne more do Turecka a potom na sever cez Balkán.

Zvyšku Moldavska nateraz problémy nehrozia, keďže krajina je schopná zabezpečiť dovoz elektriny zo susedného Rumunska.