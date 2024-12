Ruský plyn zažíva v Česku mohutný „comeback“, jeho dovoz medziročne vzrástol 530 percent

Česko v tomto roku masívne navýšilo dovoz zemného plynu z Ruska. Ako na sieti X uviedol analytik Trinity Bank Lukáš Kovanda, medziročne o zhruba 530 percent. „Pritom ešte vlani v októbri česká vláda deklarovala, že krajinu nemá ani molekulu ruského plynu,“ upozornil.

„Comeback“ ruského plynu v Česku

Od tej doby však podľa Kovandu zažíva ruský plyn v Česku mohutný „comeback“. „Pokiaľ by slovenský premiér Robert Fico v Kremli s ruským prezidentom Vladimirom Putinom dohodol pokračovanie dovozu ruského plynu do Európskej únie, bude zrejme jeho dovoz v budúcom roku pomerne vysoký aj do Česka,“ myslí si analytik Trinity Bank.



Ruský plyn zažívá v Česku mohutný „comeback“, meziročně letos jeho dovoz narůstá o více než 500 %. Zda bude vysoký český dovoz z Ruska pokračovat, může ovlivnit i včerejší kremelské jednání Fica s Putinem Česko letos masivně navýšilo dovoz zemního plynu z Ruska, meziročně o… — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) December 23, 2024

Aj Česi zaisťujú príjem Rusku a jeho kase

Ako priblížil Kovanda, Rusko je spoločne s Nórskom suverénne najväčším dovozcom plynu do Českej republiky, ale dovoz toho nórskeho od januára do októbra tohto roka medziročne klesol o zhruba 40 percent.

„Tento pokles kompenzujú práve dramaticky navýšené dodávky z Ruska,“ hovorí s tým, že zatiaľ čo vlani od januára do októbra doviezlo Česko z Ruska 145,6 tisíca ton plynu, tento rok za rovnaké obdobie to bolo až 915,9 tisíca ton.

Od začátku ruské invaze na Ukrajinu do konce letošního října Česko odebralo zemní plyn z Ruska za takřka 200 miliard korun, plyne z dat ČSÚ (viz níže). Po postupném poklesu objemu odběru ruského plynu se v loni v říjnu situace zvrátila a Česko navyšuje jeho dovoz, letos od… pic.twitter.com/R4eHFINQlA — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) December 23, 2024

Kovanda však dodal, že Česko nemá priamy kontrakt s Gazpromom, ale ruský plyn získava sprostredkovane. Takýto kontrakt majú podľa Kovandu napríklad Slovensko, Maďarsko a donedávna aj Rakúsko, od ktorých Česko plyn tento rok získava.

„Aj česká ekonomika tak v tomto roku ťaží z dostupnosti pomerne lacného ruského plynu a odberatelia tým však zaisťujú príjem Rusku a jeho štátnej kase,“ doplnil Kovanda.