O prípadnom zastavení tranzitu ruskej ropy cez Ukrajinu by sa malo rozhodnúť do začiatku februára

O tom, či Slovensko príde aj o tranzit ropy ropovodom Družba, by sa malo rozhodnúť do začiatku februára.

Predložený návrh zákona

Ukrajinskí poslanci okolo bývalého prezidenta Petra Porošenka predložili do svojho parlamentu návrh zákona, ktorým by sa zastavil po plyne aj tranzit ropy cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej na západ. O návrhu zákona by mali poslanci rokovať do jedného mesiaca od jeho predloženia, čiže do 6. februára.

Návrh zákona by zakázal tranzit ruskej ropy všetkými druhmi dopravnej infraštruktúry, najmä ropovodom Družba, počas stanného práva. Po prípadnom schválení zákona by sa mal tranzit ropy úplne zastaviť do 3 mesiacov.

Predložený návrh zákona hovorí aj o zákaze tranzitu plynu cez Ukrajinu, a to taktiež minimálne počas trvania stanného práva.

Kľúčová trasa nielen pre Slovensko

Bratislavská rafinéria Slovnaft s tranzitom ruskej ropy cez ropovod Družba počíta najmenej do roku 2027. „Ropovod Družba je stále kľúčovou dopravnou trasou nielen pre Slovensko, ale aj Česko, Maďarsko a severná vetva pre Nemecko a Poľsko,“ povedal pre agentúru SITA hovorca Slovnaftu Anton Molnár.

Slovnaft sa od roku 2022 pripravuje postupne na diverzifikáciu a investuje 200 miliónov eur do efektívneho spracovania aj iných typov rôp. „Tento program ukončíme v roku 2027,“ podotkol Molnár.

Pre priemysel je podľa bratislavskej rafinérie Slovnaft akákoľvek politická eskalácia prvkom nestability, ktorá neprispieva k celkovému podnikateľskému prostrediu.

Agentúra SITA k danej téme oslovila aj slovenského prepravcu ropy, spoločnosť Transpetrol. Ten sa však doteraz k tomu nijako nevyjadrila.