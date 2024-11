Na slovenských čerpacích staniciach panuje pokoj, analytik nevylúčil ďalšie mierne zlacňovanie

Slovenskí motoristi môžu zostať naďalej spokojní. Aj v najbližších dňoch by mali na slovenských čerpacích staniciach natankovať najlacnejšie benzíny a motorovú naftu za ostatné obdobie. Ako uviedol pre agentúru SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis, ostatný vývoj na ropnom trhu signalizuje priestor dokonca na mierne zlacnenie cien palív na Slovensku.

Cena benzínu by sa tak mohla ponoriť pod 1 euro a 50 centov a cena nafty by sa mohla priblížiť k méte 1 euro a 40 centov. Určité zlacňovanie predpokladá analytik aj v okolitých krajinách. Naďalej bude platiť, že najlacnejšie možno benzín natankovať z okolitých krajín EÚ v Česku a Poľsku, kde by ceny mohli tlačiť pod 1 euro a 40 centov.

Ceny pohonných hmôt na Slovensku

„V Rakúsku by sa mala jeho cena udržať pod 1 eurom a 50 centami, podobne ako v Maďarsku, pričom slovinské a chorvátske ceny by mali konvergovať k tejto méte,“ dodal Pánis. Nafta ostane v stredoeurópskom regióne najlacnejšia v Českej republike, s cenou, ktorá by mohla klesnúť pod 1 euro a 35 centov.

„V Poľsku predpokladáme ceny okolo 1 eura a 40 centov, v Rakúsku, Maďarsku a Chorvátsku by ceny mohli pozvoľne klesať k 1 euro a 50 centom, pričom slovinské ceny budú zhruba o 2 až 3 centy vyššie,“ doplnil Pánis.

Ako uviedol pre agentúru SITA analytik finančných trhov XTB Marek Nemky, ceny pohonných hmôt na Slovensku v 45. týždni (04.11. – 11.11.2024) zostali pomerne stabilné takmer na nezmenenej úrovni v porovnaní s minulým týždňom.

Ropa klesla na dvojmesačné minimá

Ceny benzínu poklesli o 0,003 eura za liter, teda o 0,2 % a dostali sa na úroveň 1,496 eura za liter. Ceny nafty poklesli miernejšie, o 0,001 eura za liter, teda o 0,07 % a dostali sa na úroveň 1,421 eura za liter.

Ropa v uplynulom obchodnom týždni klesla na dvojmesačné minimá, keď sa podľa Pánisa obchodníci zameriavali najmä očakávaný vysoký previs je ťažby v budúcom roku nad dopytom. Americká zmes WTI preto stratila päť percent a zatvárala mierne pod 67- dolárovou métou a severomorský benchmark Brent klesol k 71- dolárovej hranici, keď odovzdal takmer štyri percentá.

„Obchodníci sa sústredili v ostatných dňoch najmä na fundamenty, ktoré hovoria, že rast ponuky ropy v budúcom roku bude rýchlejší ako rast dopytu. OPEC pritom už štvrtý mesiac po sebe znížil výhľad rastu dopytu po rope najmä pre relatívne slabý čínsky rast,“ podotkol Pánis.

Znovuzvolenie Trumpa

Medzinárodná energetická agentúra zároveň prognózuje, že previs ponuky nad dopytom v budúcom roku by mohol presahovať milión barelov denne najmä pre vysokú produkciu v Spojených štátoch, ktoré sa stali jasnou jednotkou ťažobného trhu.

„Mínusom pre ropu bol pritom aj silný dolár na devízovom trhu a skutočnosť, že geopolitická napätie na Blízkom východe nie je nateraz v epicentre pozornosti obchodníkov,“ uviedol Pánis. Okrem toho, eufória zo znovuzvolenia Donalda Trumpa do Bieleho domu a víťazstva republikánov vo voľbách do amerického Kongresu na ropnom trhu, ale aj širšom finančnom postupne vyprcháva.

„Opatrenia, ktoré zlepšia hospodársky rast v Spojených štátoch a rast dopytu po rope musí najskôr Trumpova pravicová administratíva doručiť, podobne ako sprísnenie sankcií voči Iránu či Venezuele, čo nejaký čas potrvá. Okrem toho, trh si začína uvedomovať, že viac probiznis opatrenia Trumpa a menej regulácii pri ťažbe ropy budú zvyšovať jej ponukovú stranu, pričom obchodná vojna s Čínou bude spomaľovať ekonomický rast oboch veľmocí, čo bude podkopávať dopyt po komodite,“ konštatoval Pánis.

Silnejúci dolár

V súčasnosti primárnym tlakom na pokles dolárových cien ropy bol podľa Nemkyho práve silnejúci dolár. Keďže silný dolár zdražuje dolárové ceny ropy pre globálnych obchodníkov, tak dolárová cena musela mierne klesnúť, aby vyrovnala kurzový rozdiel.

„V súčasnosti naďalej pozorujeme pohyb cien do strany na globálnych trhoch, teda cenovú stabilitu. To nám naznačuje, že obchodníkom v súčasnosti chýbajú ďalšie dáta, alebo možný geopolitický šok, ktorý by dokázal pohnúť trh jedným alebo druhým smerom. V súčasnosti sa zdá, že cena, za ktorú sa v súčasnosti pohonné hmoty obchodujú sú stretom dlhodobejšieho dopytu a ponuky. Práve z tohto dôvodu je tak očakávaný vývoj do ďalších týždňov na stabilitu cien, aj keď ku miernym kozmetickým úpravám môže aj naďalej dôjsť,“ uzavrel Nemky.