Benzíny a nafta na slovenských čerpačkách môžu ešte zlacnieť. Udržia sa nízke ceny až do Vianoc?

Ceny pohonných látok na slovenských čerpacích staniciach by mali byť v najbližších dňoch stabilné, analytici nevylučujú aj mierny pokles ich cien.

Ako uviedol pre agentúru SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis, cena benzínu by mala naďalej orbitovať okolo 1 eura a 50 centov a nafta by sa mala pohybovať kdesi medzi 1 eurom 40 centami až 1 eurom 45 centami. „Ostatný vývoj na ropnom trhu by mal implikovať pomerne stabilné ceny palív na Slovensku v najbližšom čase,“ dodal Pánis.

Trend by mal byť klesajúci

Podľa analytika 365.bank Tomáša Boháčka, by si mali domáce ceny palív naďalej udržiavať skôr klesajúci trend, aj keď tempo poklesu by sa v nadchádzajúcom týždni mohlo krátkodobo oslabiť.

„Očakávame, že v priebehu tohto mesiaca však budú ceny naďalej nižšie, ako sú 5-ročné sezónne priemery na toto obdobie roka a je veľmi pravdepodobné, že nižšie ceny by sa mohli u nás s malými rastovými výkyvmi udržať až do Vianoc,“ dodal pre agentúru SITA Boháček s tým, že vývoj bude závisieť od ekonomiky, geopolitiky, aj prístupu kartelu OPEC+.

Stabilitu cien bez väčších pohybov predpokladá Pánis aj v okolitých krajinách. Naďalej bude platiť, že najlacnejšie možno benzín natankovať z okolitých krajín EÚ v Česku a Poľsku, kde by ceny mohli kolísať v okolí 1 eura a 40 centov. V Rakúsku by sa mala jeho cena udržať pod 1 eurom a 50 centami, podobne ako v Maďarsku, pričom slovinské a chorvátske ceny sa pohybujú dva až štyri centy nad touto métou.

Nafta ostane v stredoeurópskom regióne najlacnejšia v Českej republike, s cenou mierne nad 1 euro a 35 centov. V Poľsku predpokladáme ceny mierne nad 1 eurom a 40 centami, v Rakúsku okolo 1 euro a 50 centov rovnako ako v Maďarsku. Mierne nad 1 euro a 50 centov možno natankovať v priemere v Slovinsko a Chorvátsku.

Benzín klesol a nafta stúpla

V porovnaní s okolitými krajinami tankujeme tretí týždeň za sebou benzín suverénne najdrahšie v regióne strednej Európy, a to aj v porovnaní s Rakúskom, upozornil Boháček. Naftu tankujeme s výnimkou Česka najlacnejšie, tam sú ceny aj naďalej nižšie v priemere o 6 centov. V Poľsku naftu natankujeme za rovnaké ceny ako u nás a v Maďarsku a Rakúsku si priplatíme približne 8 centov na liter.

„Ceny benzínu sa u nás udržiavajú priemerne o 13 centov nižšie ako v EÚ a o 18 centov ako v krajinách eurozóny. Nafta je doma lacnejšia o 11 centov ako v EÚ, respektíve o 13 centov v porovnaní s krajinami euro-menového bloku,“ doplnil Boháček.

Priemerné ceny benzínu na domácich čerpacích staniciach v 44. týždni tohto roka v porovnaní s predchádzajúcim týždňom znížili. Benzín natural 95 oktánov sa v priemere predával za 1,499 eura za liter a cena 98-oktánového benzínu bola 1,708 eura za liter. Liter motorovej nafty sme v rovnakom období zakúpili v porovnaní s minulým týždňom o približne 1 cent za liter drahšie, a to v priemere za 1,422 eura za liter.

Zdroj: údaje Európskej Komisie spracované 365.Bank

Ropa korigovala časť strát

Ropa v minulom obchodnom týždni korigovala časť strát z konca októbra a limitovane sa odrazila nahor. Severoamerický benchmark WTI sa vrátil nad 70 amerických dolárov, keď si polepšil o 1,6 percenta a európska zmes Brent sa odrazila o 1,3 percenta a zatvárala tesne pod 74 dolármi.

Medzi obchodníkmi prevážila podľa Pánisa eufória, že znovuzvolenie pravicového Donalda Trumpa do Bieleho domu a Kongres, ktorý zrejme po voľbách celý ovládnu republikáni, vytvoria priestor pre prijatie takých opatrení hospodárskej politiky ako znižovanie korporátnych daní či deregulácia, ktoré zrýchlia rast americkej ekonomiky a teda aj rast dopytu po rope.

„Okrem toho trh započítaval do cien aj značnú pravdepodobnosť, že nová Trumpova administratíva obnoví americké sankcie voči Iránu a Venezuele, čo by znížilo možnosť týchto krajín exportovať surovinu na svetové trhy. Plusom pre komoditu bola aj skutočnosť, že OPEC+ oznámil predĺženie dobrovoľnej redukcie svojej ťažby aj na december,“ dodal Pánis.

Ceny ropy nahor tlačil v polovici týždňa aj hurikán Rafael, ktorý sa posúval nad Mexický záliv a existovala nervozita, že by mohol zasiahnuť ťažobné polia, čo sa však nakoniec nepotvrdilo a vyústilo do mazania ziskov ropy v závere týždňa.

Trh je dobre saturovaný

„Odraz cien ropy obmedzovalo aj posilnenie sa dolára na devízových trhoch na viac ako štvormesačné maximá ako aj očakávania, že Trumpov establishment bude robiť ráznu protekcionistickú obchodnú politiku voči Číne aj Európe v podobe zavádzania ciel, čo bude spomaľovať ich dynamiku hospodárskeho rastu,“ doplnil Pánis.

Celková bilancia pre ceny ropy je podľa Boháčka skôr negatívna. Silný americký dolár a údaje poukazujúce na stále pomalý rast dopytu budú podľa neho pribrzďovať prudšie nárasty cien.

„Zmena US zahraničnej politiky sa na trhu môže začať prejavovať pravdepodobne až v budúcom roku, no vplyv potenciálne zvýšených sankcií voči Iránu, Venezuele, alebo zmena postoja ku konfliktom na Blízkom východe, sa v cenách bude udržateľne prejavovať len postupne a po potvrdení reálnej zmeny produkcie ropy. Naďalej totiž platí, že trh je dobre saturovaný, a to pri slabo rastúcej globálnej ekonomike, najmä v Ázii, ale aj v Európe. Navyše očakávaný návrat politiky protekcionizmu za vlády prezidenta Trumpa, bude globálnu ekonomiku oslabovať ďalej,“ konštatoval Boháček.