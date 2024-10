Ak Saudi zvýšia produkciu ropy, bude to zlá správa pre Rusko. Pokles cien spôsobí problémy jeho vojnovej ekonomike

V prípade, že Saudská Arábia zrealizuje svoje plány na zvýšenie produkcie ropy, aby znovu získala podiel na trhu, Rusku budú chýbať financie na podporu svojej vojnovej ekonomiky. Referuje o tom web Politico.

Saudská Arábia je čoraz viac frustrovaná neschopnosťou iných krajín produkujúcich ropu vrátane Ruska podieľať sa na znižovaní dodávok s cieľom zvýšiť ceny ropy na približne 100 dolárov za barel. V súčasnosti sa ceny ropy pohybujú na úrovni zhruba 70 dolárov za barel.

Rusko je závislé od príjmov z ropy

Obchodníci predpovedajú, že Saudská Arábia môže reagovať zvýšením vývozu ropy, aby získala väčší podiel na trhu a vytvorila väčšie zisky, aj keď ceny klesnú.

Táto stratégia by mohla spôsobiť pokles cien ropy, čo by bola zlá správa pre ruského vodcu Vladimira Putina. Možný krok Saudskej Arábie predstavuje obrovské riziko pre ruský rozpočet, keďže krajina je príliš závislá od príjmov z ropy.

Saudskoarabský minister energetiky varoval, že ceny ropy by mohli klesnúť na 50 dolárov za barel, ak členské krajiny OPEC+, ktoré porušujú dohody, nedodržia dohodnuté ťažobné limity.

Významný problém pre Moskvu

Pokles cien ropy o 20 dolárov za barel by mal podľa analytikov za následok pokles príjmov Ruska o približne 20 miliárd dolárov, čo sa rovná asi jednému percentu ruského HDP, čo by bol pre Moskvu významný problém.

Buď by musela znížiť výdavky, čo je počas vojny nepravdepodobné, alebo by to podporilo infláciu v krajine a vyššie úrokové sadzby.