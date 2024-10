Zachovanie tranzitu plynu a ropy cez Ukrajinu je pre Slovensko bytostne dôležité, myslí si Fico

Pre Slovensko je bytostne dôležité zachovanie tranzitu plynu a ropy cez Ukrajinu. Uviedol to premiér Robert Fico. Budúcnosť tranzitu ropy či plynu cez Ukrajinu je však v súčasnosti problémom, ktorý podľa neho treba vyriešiť.

„Áno my to vieme nakúpiť napríklad zo západu, a zväčša je to ruský plyn, ale fakt je ten, že nám bytostne záleží na tom, aby tranzitné trasy plynu a ropy zostali cez Ukrajinu. A my to hovoríme našim ukrajinským partnerom. Ak tvrdí Ukrajina, že má dostatok plynu nielen pre seba, ale má aj plyn na export, tak asi bude potrebovať infraštruktúru na vývoz tohto plynu smerom na západ. To sa týka aj ropy,“ povedal Fico.

Slovenský predseda vlády odmieta rôzne ponuky v otázke dodávok ropy a plynu.

„Dostávame rôzne ponuky, že veď kupujte ropu, ale odinakadiaľ. Dobre my ju kúpime, ale pôjde znova len o ruskú ropu, len sú tam päťkrát vyššie tranzitné poplatky. Tak prečo by sme to robili?,“ konštatoval Fico, s tým, že otázku budúcnosti tranzitu plynu a ropy z východu na západ chce otvoriť na spoločnom rokovaní slovenskej a ukrajinskej vlády budúci týždeň.