Športové udalosti roka 2024: Kontroverzie a aféry z letných olympijských a paralympijských hier - VIDEO, FOTO

V roku 2024 plnom športových akcií rôzneho druhu sa konali aj olympijské a paralympijské hry v Paríži.

Napriek celosvetovému fenoménu tohto podujatia sa vyskytlo hneď niekoľko kontroverzií a afér, ktoré spomenieme v tomto článku.

Ide o niektorých športovcov či situácie, ktoré sa počas konania hier stali.

Poďte si spolu s nami zaspomínať, čo najviac zahlcovalo titulky jednotlivých médií počas parížskeho dobrodružstva.

Imane Khelifová

Alžírska boxerka získala zlato v kategórii do 66 kilogramov napriek veľkej nevôli širokej verejnosti a súperiek.

Po zisku najcennejšieho kovu povedala: „Som plne kvalifikovaná na účasť v tejto súťaži. Som žena ako každá iná žena. Narodila som sa ako žena, žila som ako žena, súťažila som ako žena, o tom niet pochýb.“

Khelifová odmietla odpovedať na otázku, či podstúpila aj iné ako dopingové testy, pričom povedala, že o tom nechce hovoriť. Zrejme najsledovanejšia športovkyňa olympijských hier v Paríži dotiahla svoju púť až k suverénnemu finálovému triumfu 5:0 nad Číňankou Jang Liou.

Počas olympijského turnaja 25-ročná Afričanka neprehrala v štyroch súbojoch ani jedno kolo.

Alžírska boxerka Imane Khelifová. Foto: archívne, SITA/AP

Spolu s Taiwančankou Lin Yu-ting sa stali jedným z najväčších príbehov olympijských hier v Paríži. Obe ženy získali svoje prvé olympijské medaily, aj keď na internete čelili diskriminačnému a nenávistnému správaniu na základe nepodložených tvrdení o ich pohlaví.

Obe dostali povolenie štartovať na OH napriek tomu, že rok predtým boli diskvalifikované z majstrovstiev sveta pod hlavičkou Medzinárodnej boxerskej asociácie (IBA) pre nesúlad s pravidlami pohlavnej spôsobilosti.

Cindy Ngambová

Boxerka získala pre Olympijský tím utečencov historicky prvú olympijskú medailu – bronzovú. Neskôr priblížila, že sa nemôže vrátiť do svojej rodnej krajiny, pretože je lesbička a v Kamerune je homosexualita kriminalizovaná.

„V Kamerune neostalo veľa mojich blízkych, ale myslím si, že by to bolo pekné sa aj s nimi podeliť o tento úspech. Škoda,“ povedala 26-ročná pästiarka.

„Je to najkrajší deň v mojom živote. Chcem odkázať všetkým utečencov, aby pokračovali v tvrdej práci, pretože potom je možné dosiahnuť čokoľvek,“ povedala so slzami rodáčka z kamerunského hlavného mesta Douala.

Boxerka Olympijského tímu utečencov Cindy Ngambová. Foto: SITA/AP

Valentina Petrillová

Talianka sa stala prvou transrodovou športovkyňou, ktorá sa zúčastnila paralympijských hier. Päťdesiatjedenročná atlétka, ktorej diagnostikovali Stargardtovu chorobu, ktorá spôsobuje nezvratné poškodenie zraku, vypadla v semifinále behu žien na 400 metrov. Jej účasť však vyvolala vlnu kritiky.

Petrillová sa narodila ako chlapec, ale už od detstva sa cítila ako žena. Napriek tomu získala 11 talianskych titulov v mužskej kategórii. Pred šiestimi rokmi sa konečne odvážila požiadať o zmenu pohlavia.

Svetová atletika zakázala transrodovým športovcom súťažiť v ženskej kategórii.

Oproti tomu podľa paraatletiky je rozhodujúcim faktorom pohlavie uvedené v dokladoch. Kritici s tým však nesúhlasia.

Jej účasť tvrdo kritizoval publicista Piers Morgan. „Nie je normálne, aby ľudia, ktorým zo šortiek vykúka silueta penisu, súťažili so ženami.“

Vo svojom článku pre The Sun tiež upozornil na stupňovanie vyhrážok voči tým, ktorí sa odvážia „protestovať proti tomuto šialenstvu“.

Na snímke talianska atlétka Valentina Petrillová. Foto: x.com

Kvalita vody v Seine

Organizácia súťaží v Seine podliehala množstvu kontrol a kritiky. Nepomohli tomu ani silné dažde, ktoré vo všeobecnosti spôsobujú zvýšenie hladiny a výskytu rôznych baktérií vrátane Escherichia coli.

Kúpanie v Seine je už viac ako storočie zakázané najmä z dôvodu nízkej kvality vody. Organizátori investovali 1,4 miliardy eur do vyčistenia rieky pred olympiádou.

Tribúna pri rieke Seine prichystaná na preteky triatlonu na letnej olympiáde v Paríži. Foto: archívne, SITA/AP

Okrem triatlonových individuálnych pretekov mužov, žien a mix štafety sa v rieke Seina uskutočnili aj olympijské súťaže diaľkovom plávaní.

„Nemala som veľké obavy o rieku Seina, pretože sme sa v nej kúpali minulý rok a nikto potom nebol chorý, takže som si bol istá, že dnes môžeme plávať a bola by škoda, keby sme to neurobili. Ak by sme z triatlonu spravili duatlon, bola by to obrovská hanba,“ povedala Cassandre Beaugrandová po svojom víťazstve, ktoré dosiahla po vynikajúcom výkone predovšetkým v záverečnej bežeckej časti.

„Krátko pred štartom mi bolo nevoľno. Zvracala som, ale dala som sa dokopy. Tento triumf si aj preto mimoriadne vážim,“ doplnila 27-ročná rodáčka z parížskeho predmestia Livry-Gargan.

Organizačný výbor OH celý čas kvalitu vody kontroloval, napriek pozitívnym vyjadreniam jednotlivé súťaže však presúval zo dňa na deň.

Situácia sa nezlepšila ani počas paralympijských hier, keď sa musel zmeniť harmonogram práve pre spomínané problémy.

Účasť ruských a bieloruských športovcov

Na olympijských hrách v Paríži súťažilo iba 15 športovcov z Ruska a 17 z Bieloruska. Športovci z uvedených krajín prijali pozvánky v desiatich odvetviach vrátane cyklistiky, plávania či tenisu.

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) však zaznamenal aj 19 športovcov z Ruska a siedmich z Bieloruska, ktorí odmietli štart pod piatimi kruhmi vo francúzskej metropole. Boli medzi nimi aj bieloruské tenistky Arina Sobolenková a Viktoria Azarenková.

Aby športovci z Ruska či Bieloruska dostali pozvánku na OH 2024 do tímu „Individuálnych neutrálnych športovcov“, museli prejsť dvojúrovňovým schvaľovacím procesom – najprv od medzinárodných športových federácií a následne od MOV. Museli preukázať, že nepodporovali vojnu na Ukrajine a nemali žiadne väzby na silové zložky vo vlasti, armádu alebo políciu.

Napokon sa Rusi radovali len z jedinej medaily – striebornej. Podarilo sa to tenisovej dvojici Mire Andrejevovej a Diane Šnajderovej v ženskej štvorhre. Vo finále podľahli talianskemu páru Jasmine Paoliniová, Sara Erraniová.

Bielorusi vybojovali päť cenných kovov – jednu zlatú medailu v gymnastike, dva strieborné kovy v gymnastike i veslovaní a jednu bronzovú medailu vo vzpieraní.

Kúpa kokaínu

Francúzska polícia zatkla 7. augusta austrálskeho pozemného hokejistu Toma Craiga, keď ho videli kupovať kokaín od maloletého dílera na ulici. Neskôr bol prepustený bez obvinenia, no na turnaji si už nezahral a zmeškal záverečný ceremoniál.

Craig je považovaný za jednu z najvýraznejších postáv austrálskej reprezentácie v pozemnom hokeji. V poslednej dekáde odohral za národný tím 101 duelov.

Bol takisto súčasťou tímu, ktorý na predchádzajúcich OH v japonskom Tokiu získal striebornú medailu.

Je toho viac

Tiež môžeme zahrnúť aj teroristické hrozby, štrajkové odborárske protesty, COVID-19 naprieč športovcami v olympijskej dedine, lúpeže, či vysťahovanie migrantov pred hrami.

Nemôžeme zabudnúť ani na premnožené ploštice, komáre tigrované, vysoké teploty, doping medzi športovcami, propalestínske protesty počas hier, útoky na francúzske železnice, varovania pred bombami či kvalitu jedla.

Pripomenieme ešte kanadský dron, ktorý sledoval tréning futbalistiek Nového Zélandu pred vzájomným súbojom či dohranie duelu medzi Argentínou a Marokom na futbalovom olympijskom turnaji po dvoch hodinách od konečného hvizdu po intervencii VAR-u a vtrhnutiu fanúšikov na ihrisko.

Napriek tomu išlo o jedny z najúspešnejších olympijských a paralympijských hier v histórii. Parížske podujatia sa tak rozhodne zapíšu do dejín.