Transgender športovkyňa pobúrila na paraolympiáde. Nie je normálne, aby súťažila so ženami, kritizuje známy publicista

Talianka Valentina Petrillová sa podľa BBC stala prvou transrodovou športovkyňou, ktorá sa zúčastnila paralympijských hier.

„Nie je normálne, aby ľudia, ktorým zo šortiek vykúka silueta penisu, súťažili so ženami,“ kritizoval publicista Piers Morgan účasť transrodovej bežkyne.

Vo svojom článku pre The Sun tiež upozornil na stupňovanie vyhrážok voči tým, ktorí sa odvážia „protestovať proti tomuto šialenstvu“. Informoval o tom český portál cnn.iprima.cz.

Účasť vyvolala vlnu kritiky

Päťdesiatjedenročná atlétka, ktorej diagnostikovali Stargardtovu chorobu, ktorá spôsobuje nezvratné poškodenie zraku, vypadla v semifinále behu žien na 400 metrov. Jej účasť však vyvolala vlnu kritiky.

„Tento týždeň sme museli pretrpieť šokujúce predstavenie paralympijskej šprintérky Valentiny Petrillovej, ktorá bežala spolu so ženami v behu na 400 metrov napriek tomu, že má 51 rokov a na mieste, kde by mala mať vagínu, má veľkú vydutinu v tvare penisu,“ napísal Morgan.

Hrozby sa stupňujú

V článku kritizoval účasť transrodových športovcov vo všeobecnosti. „Ale keď ide o mužov, ktorí sa vydávajú za ženy, aby mohli súťažiť so skutočnými ženami v športe, zjavne o nič nejde,“ priblížil s tým, že to celé dospelo do „úplnej frašky a skutočného existenčného ohrozenia integrity ženského športu“.

Hrozby sa podľa neho stupňujú. „Slovné, fyzické a právne. A to všetkým športovkyniam, ktoré sa odvážia protestovať proti tomuto šialenstvu, alebo komukoľvek inému, kto protestuje v ich mene,“ ozrejmil Morgan.

Publicista hovorí o podvode

Doplnil, že spisovateľka J. K. Rowlingová, ktorá napísala známu sériu o čarodejníkovi Harrym Potterovi, bránila práva žien proti mnohým podobným udalostiam.

„Rowlingová bola, samozrejme, okamžite zneužitá a zastrašovaná pro-trans aktivistami, ale má pravdu – je to podvod,“ napísal s tým, že Petrillová je „očividná podvodníčka“.

Kto je Petrillová?

Valentina Petrillová sa narodila ako chlapec, ale už od detstva sa cítila ako žena. Podľa českého portálu získala 11 talianskych titulov v mužskej kategórii. Pred šiestimi rokmi sa konečne odvážila požiadať o zmenu pohlavia.

Svetová atletika zakázala transrodovým športovcom súťažiť v ženskej kategórii. Oproti tomu podľa paraatletiky je rozhodujúcim faktorom pohlavie uvedené v dokladoch. Kritici s tým však nesúhlasia.

Pred mesiacom sa na olympijských hrách stala obdobná situácia, keď boxeristky Lin Jü-ting z Taiwanu a Imán Chalífová z Alžírska s chromozómovou chybou bez problémov súťažili. V Paríži obe dokráčali najďalej vo svojich kategóriách a získali zlaté medaily.