Olympijské medaily sa konečne rozdávali aj v triatlone, víťazka pretekov žien Beaugrandová pred štartom zvracala

Francúzka triatlonistka Cassandre Beaugrandová získala v stredu na OH 2024 v Paríži zlatú medailu. Bola o 6 sekúnd rýchlejšia ako strieborná Julie Derronová zo Švajčiarska. Tretie miesto obsadila Beth Potterová z Veľkej Británie so stratou 15 sekúnd na víťazku.

Organizátorom Hier nepochybne spadol obrovský kameň zo srdca, pretože ešte pár hodín pred pretekmi nebolo jasné, či kvalita vody v rieke Seina umožní postaviť sa ženám na štart.

Kvalita vody

Usporiadatelia pritom ešte v utorok označili kvalitu vody v niektorých miestach plaveckej trate za hranou limitov. Dokonca sa špekulovalo nad tým, že by sa olympijské preteky uskutočnili bez plaveckej časti. Pokiaľ by miera baktérií vo vode do stredajšieho rána zostala nad limitmi, potom by oba preteky boli odložené zrejme až na piatok.

Do tohto štádia to napokon nedospelo, a to aj napriek tomu, že v noci na stredu v metropole Paríža pršalo a práve dážď je jedným z faktorov negatívne ovplyvňujúcich kvalitu vody.

Nevoľnosť pred štartom

„Nemala som veľké obavy o rieku Seina, pretože sme sa v nej kúpali minulý rok a nikto potom nebol chorý, takže som si bol istá, že dnes môžeme plávať a bola by škoda, keby sme to neurobili. Ak by sme z triatlonu spravili duatlon, bola by to obrovská hanba,“ povedala Beaugrandová po svojom víťazstve, ktoré dosiahla po vynikajúcom výkone predovšetkým v záverečnej bežeckej časti.

„Krátko pred štartom mi bolo nevoľno. Zvracala som, ale dala som sa dokopy. Tento triumf si aj preto mimoriadne vážim,“ doplnila 27-ročná rodáčka z parížskeho predmestia Livry-Gargan.

Medaily sa rozdávali aj medzi mužmi

Medaily v triatlone sa neskôr rozdávali aj medzi mužmi. Zlato získal britský reprezentant Alex Yee. Na druhej priečke skončil Novozélanďan Hayden Wilde a tretie miesto obsadil domáci Francúz Lee Bergere.

„Sme veľmi radi, že sa napokon všetko podarilo zvládnuť. Bolo to síce s turbulenciami, ale organizácia podujatie týchto rozmerov môže ponúknuť rôzne aspekty, s ktorými sa musíme vysporiadať. Voda v rieke Seina je dnes dobrá. Trúfalo poviem, že sa teším aj z toho, že si o rok budú môcť v parížskej rieke zaplávať aj bežní ľudia,“ povedal prezident organizačného výboru OH v Paríži Tony Estanguet.