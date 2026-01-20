Ukrajinka síce prehrala na Australian Open v 1. kole dvojhry žien s obhajkyňou titulu, no splnila sen svojmu otcovi

Kyjevská rodáčka prehrala s Madison Keysovou, no splnila otcov sen a upozornila na situáciu na Ukrajine.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Oleksandra Olijnykovová
Ukrajinská tenistka Oleksandra Olijnykovová počas duelu 1. kola dvojhry žien na Australian Open 2026 proti Američanke Madison Keysovej. Foto: SITA/AP
Austrália Tenis Tenis z lokality Austrália

Ukrajinská tenistka Oleksandra Olijnykovová síce na Australian Open prehrala v súboji 1. kola dvojhry žien s obhajkyňou titulu Američankou Keysovou, no za omnoho dôležitejšie považuje skutočnosť, že splnila sen svojho otca, ktorý slúži v armáde v boji proti okupačným ruským vojskám.

Aktuálne 92. hráčka svetového rebríčka WTA v Arene Roda Lavera v prvom sete vzdorovala favoritke a prehrala ho až v tajbrejku, v druhom už dominovala Keysová. Na pozápasovej tlačovej konferencii sa Ukrajinka objavila s dočasným tetovaním na tvári, na bielom tričku vyzývala na pomoc ukrajinským deťom a ženám, o čom však nechcela bližšie hovoriť.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Dvadsaťpäťročná rodáčka z Kyjeva v minulosti reprezentovala Chorvátsko, vždy sa však hrdo hlásila k ukrajinskému pôvodu. Vo vlasti sa pripravuje napriek neustálemu nebezpečenstvu ruských útokov. Tesne pred odchodom do Austrálie dokonca zažila výbuch blízko svojho domova, ktorý otriasol jej bytovým domom.

Jej otec je vo vojenskej službe, no vždy jej bol veľkou oporou a často ju sprevádzal na turnajoch. „Viem, že jeho snom bolo vidieť ma na tomto kurte. Urobím všetko pre to, aby bol ešte viac hrdý. Splnila som mu jeho sen,“ prezradila Olijnykovová a doplnila, že s otcom je v kontakte prostredníctvom textových správ.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Uviedla tiež, že zápas na jednom z najprestížnejších tenisových podujatí považuje za najlepšiu skúsenosť svojej kariéry. „Je to niečo, na čo budem spomínať do konca života,“ dodala športovkyňa, ktorá sa okrem športového výkonu stala aj symbolom odvahy a nádeje pre svojich krajanov v ťažkých časoch.

Viac k osobe: Madison Keysová
Firmy a inštitúcie: Australian openMelbourne Park
Okruhy tém: Australian Open v Melbourne Melbourne Park
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk