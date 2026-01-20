Najstarší syn Beckhamovcov sa nechce zmieriť s rodinou. Tvrdí, že rodičia o ňom klamú a nie sú spokojní s jeho manželkou - FOTO

Brooklyn Peltz Beckham je najstarší syn bývalého futbalistu Davida a matky Victorie. Nedávno sa na sociálnej sieti vyjadril k vzťahu s rodičmi a súrodencami.
Napísal, že sa nechce „zmieriť“ so svojou rodinou. Rodičov obvinil z „útokov“ na neho a jeho manželku v tlači a povedal, že sa „nekonečne dlho snažili zničiť“ jeho vzťah s Nicolou Peltzovou.
Po mesiacoch špekulácií o spore v tejto významnej rodine prezradil, že sa snažil udržať situáciu v súkromí, ale nezostala mu „žiadna iná možnosť, ako hovoriť za seba a povedať pravdu“.
Postavil sa za seba
„Roky som mlčal a vynaložil som maximálne úsilie, aby som tieto záležitosti udržal v súkromí. Žiaľ, moji rodičia a ich tím naďalej chodia do tlače, takže mi nezostáva nič iné, len hovoriť za seba a povedať pravdu. Nechcem sa zmieriť so svojou rodinou. Nie som kontrolovaný, prvýkrát v živote sa postavím za seba,“ začal Brooklyn.
„Nedávno som na vlastné oči videl, čo všetko sú ochotní urobiť, aby do médií umiestnili nespočetné množstvo klamstiev, väčšinou na úkor nevinných ľudí, aby si zachovali svoju vlastnú značku. Ale verím, že pravda vždy vyjde najavo,“ optimisticky priblížil 26-ročný najstarší syn futbalového Sira.
Brooklyn je ženatý s americkou herečkou a dcérou miliardárskeho podnikateľa Nelsona Peltza. Podľa neho ju jeho rodina „neustále nerešpektovala, bez ohľadu na to, ako veľmi sme sa snažili spojiť“.
Nepríjemné spomienky na svadbe
Obvinil svojich rodičov, že sa snažili zmariť ich svadbu. Tvrdil, že jeho matka, módna návrhárka, „zrušila výrobu Nicoliných šiat v poslednej chvíli, napriek tomu, ako veľmi sa tešila, že si oblečie jej návrh, čo ju prinútilo urgentne si nájsť nové šaty“.
„Keď ma zavolali na pódium na svadbe, moja mama na mňa už čakala, aby si so mnou zatancovala namiesto mojej manželky a pred všetkými so mnou veľmi nevhodne tancovala,“ uviedol Brooklyn.
Povedal, že si v roku 2025 obnovili svoje manželské sľuby, aby si vytvorili nové spomienky, „ktoré prinášajú radosť a šťastie, nie úzkosť a rozpaky“.
Otcova oslava
Najstarší zo synov Beckhamovcov tiež tvrdil, že jeho rodičia na neho „opakovane vyvíjali tlak a pokúšali sa ma podplatiť, aby som sa vzdal práv na svoje meno“ týždne pred obradom.
Čo sa týka oslavy 50. narodenín otca Davida, tak spolu s manželkou pricestovali do Londýna. Údajne ich bývalý futbalista odmietol s tým, že sa stretne len so synom bez prítomnosti Nicoly.
Nazval to „fackou do tváre“, a dodal, že sa jeho rodina s ním potom odmietla stretnúť na spiatočnej ceste do Los Angeles.
Značka nadovšetko
Brooklyn kritizoval svoju rodinu za to, že si cenia „verejnú propagáciu a podporu nadovšetko“.
„Značka Beckham je na prvom mieste. Rodinná láska sa určuje podľa toho, koľko toho uverejníte na sociálnych sieťach. Väčšinu svojho života ma ovládali rodičia. Vyrastal som s ohromujúcou úzkosťou. Prvýkrát v mojom živote, odkedy som sa odlúčil od rodiny, táto úzkosť zmizla,“ teší sa syn legendárneho anglického futbalistu, ktorý získal titul Sir.
Údajne rodičia nútili aj svoje ďalšie deti na „útoky“ na Brooklyna s manželkou. Napokon si najstaršieho syna „z ničoho nič zablokovali“ na sociálnych sieťach.
Dvadsaťročný Cruz Beckham to však v britskej tlači poprel s tým, že to by rodičia nikdy neurobili. Údajne sa oni zobudili a boli zablokovaní.
Bývalý kapitán anglického národného tímu Sir David a bývalá členka Spice Girls Victoria Beckhamová majú okrem Brooklyna ďalších dvoch synov a dcéru – 23-ročného Romea, 20-ročného Cruza a 14-ročnú Harper Seven.