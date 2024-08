Khelifová vyzýva na koniec šikany. Som žena ako každá iná, vraví zlatá Alžírčanka

Napriek nepriazni okolia a ponižovaniu veľkej časti verejnosti to alžírska boxerka Imane Khelifová dokázala. Zrejme najsledovanejšia športovkyňa olympijských hier v Paríži dotiahla svoju púť v kategórii do 66 kg až k suverénnemu finálovému triumfu 5:0 nad Číňankou Jang Liou.

Údery rozdávala aj v slovnej forme

Počas olympijského turnaja 25-ročná Afričanka neprehrala v štyroch súbojoch ani jedno kolo a vinou pochybností o jej pohlaví sa dostala do nemilosti množstva ľudí. Aj preto na pofinálovej tlačovke pokračovala v rozdávaní úderov, aj keď len v slovnej forme.

„Mám plné právo sedieť pred vami ako olympijská víťazka. Som žena ako každá iná. Narodila som sa ako žena, žila som ako žena, súťažila som ako žena – o tom niet pochýb,“ zdôraznila Khelifová pred zástupcami médií a pokračovala: „Moje víťazstvo je pre všetkých nepriateľov môjho úspechu. To množstvo útokov voči mojej osobe dodáva môjmu triumfu špeciálnu príchuť.“

Khelifová sa po svojom triumfe potešila telefonátu od prezidenta Alžírska Abdelmadžida Tebbouneho a v ich rozhovore zaznel aj politický odkaz.

„Chceli by sme odkázať všetkým ľuďom, že počas olympijských hier by mali rešpektovať olympijské princípy a nemali by šikanovať ľudí. Toto je posolstvo olympiády. Dúfam, že ľudia prestanú šikanovať a v budúcnosti už nezažijem podobné útoky,“ uviedla africká šampiónka z roku 20222 a piata najlepšia pästiarka vo svojej hmotnostnej kategórii z OH 2021 v Tokiu.

Martina Navrátilová zaútočila na Medzinárodný olympijský výbor

Khelifovej želanie tvrdo narazilo na realitu hneď po jeho vyslovení. Tenisová legenda Martina Navrátilová na sociálnej platforme X zaútočila na Medzinárodný olympijský výbor, že dovolil Khelifovej súťažiť medzi ženami na OH 2024.

„Je to hanba pre MOV. Kedy konečne začnete chrániť ženský šport? Ďakujem za nič,“ napísala deväťnásobná wimbledonská šampiónka a bývalá svetová jednotka.

O zlatú medailu zabojuje aj Taiwančanku Lin Yu-ting,

MOV na začiatku OH 2024 potvrdil, že dve boxerky, ktoré boli minulý rok diskvalifikované z majstrovstiev sveta po tom, ako neprešli testami rodovej spôsobilosti, budú môcť súťažiť na olympijských hrách v Paríži. Ide práve o Imane Khelifovú z Alžírska a Taiwančanku Lin Yu-ting, ktorá v sobotu rovnako zabojuje o zlatú medailu.

Uvedená situácia nastala preto, že vlaňajšie majstrovstvá sveta sa konali pod záštitou Medzinárodnej boxerskej asociácie (IBA), ktorej ruský šéf Umar Kremľov povedal, že testy DNA „preukázali, že majú chromozómy XY (označuje sa tak mužské pohlavie, pozn.), a preto boli vylúčené zo športového podujatia“. IBA však medzičasom v dôsledku škandálov a nejasností pri správe verejných záležitostí dostala zákaz zastrešovať olympijské súťaže v boxe. Na tie v Paríži dohliada boxerská sekcia MOV, ktorá má voľnejšie pravidlá ako IBA.