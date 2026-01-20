Sen sa stal skutočnosťou, ale Zapletalová nekončí. V tréningu už prešla na 14-krokový rytmus

Emma Zapletalová sa stala kráľovnou slovenského športu, ale pred sebou má ďalšie vysoké ciele.
Emma Zapletalová
Atlétka Emma Zapletalová je kráľovná slovenského športu za rok 2025. Foto: Forbes Slovensko/Robo Homola
Podľa vlastných slov sa Emma Zapletalová na víťazstvo nespoliehala, lebo každá anketa je o subjektívnych názoroch množstva ľudí.

Stoosemnásť športových redaktorov v tom však malo jasno, kto sa stane Športovcom roka 2025. Až stošiesti ju zaradili na prvé miesto.

Bronzová medailistka na 400 m prekážok z MS 2025 v Tokiu ovládla poradie úplne jednoznačne: pred druhým futbalistom Stanislavom Lobotkom mala náskok 470 bodov, čo je tretí najvyšší rozdiel v histórii.

Sen alebo skutočnosť?

„Za úspešnou vlaňajšou sezónou som už dala bodku, ale stále sa mi stáva, že sa k nej v duchu vrátim a mám z toho všetkého zimomriavky. Dosiaľ sa musím sama seba pýtať, či bronz z MS je skutočný, či to nie je iba sen alebo nejaká krásna rozprávka,“ vravela Zapletalová v rozhovore na webe Slovenského atletického zväzu.

„Pokračujem ďalej, aj keď si uvedomujem, že nie vždy bude všetko také ružové ako minulý rok. Spravím však všetko pre to, aby bola aj najbližšia sezóna znova úspešná,“ deklarovala prvá zástupkyňa atletiky na najvyššom športovom stupienku na Slovensku po Matejovi Tóthovi.

ANKETA: Športovec roka 2025
Atlétka Emma Zapletalová získala ocenenie za prvé miesto v kategórii Športovec roka počas slávnostného udeľovania ocenenia v ankete Klubu športových redaktorov Športovec roka 2025. Foto: SITA/Milan Illík

Správny smer

Popri bilancovaní hľadí dopredu, veď už na 3. februára má v Ostrave naplánovaný návrat do súťažného diania: „Príprava na novú sezónu ide dobrým smerom. Absolvovala som sústredenie v Turecku, potom som si počas dvoch týždňov skúšala ostré halové zákruty v Belgicku a teraz mám za sebou trojtýždňové sústredenie v Južnej Afrike,“ vyrátala Zapletalová.

Dvadsaťpäťročná rodáčka z Nitry tvrdí, že sa zlepšila v silovej zložke aj v rýchlosti. Rovnako mení rytmus krokov medzi prekážkami, dosiaľ používala 15-krokový.

Štrnásť krokov

„Pustili sme sa do štrnásťkrokového rytmu a som rada, že som to zvládla. Je to pre mňa výzva a stále na tom pracujeme, ale myslím si, že som našla spôsob, ako to bežať. Darí sa mi dostať to do nôh. Je to trochu iný štýl, musím si tempo viac uvedomiť,“ vysvetlila zverenkyňa holandského trénera Brama Petersa.

Dobrý pocit

Celkovo sú jej tréningové časy dobrým ukazovateľom zlepšenej výkonnosti:

Som zvedavá, čo to prinesie v pretekoch. Mrzí ma iba choroba, ale tomu sa človek niekedy nevyhne. Celkovo mám z prípravy dobrý pocit.“

Zapletalová si dobre uvedomuje, že aj vzhľadom na zmenu disciplíny u fenomenálnej Holanďanky Femke Bolovej ju mnohí považujú za spolufavoritku majstrovstiev Európy 2026, ktoré budú v auguste v anglickom Birminghame.

Vlastná bublina

Budú to nové preteky a celkom nová sezóna pred nimi. Musím sa zamerať iba na seba, pretože neovplyvním to, ako budú bežať ostatné dievčatá. Pre mňa je dôležité zavrieť sa do svojej bubliny a sústrediť sa na to, čo dokážem ovplyvniť a zlepšiť. Niekedy mám od seba väčšie očakávania ja ako ľudia okolo mňa. Uvedomujem si, že tlak tu bude a môžem ho využiť vo svoj prospech,“ dodala Zapletalová na webe atletika.sk.

