Nemecká plavkyňa Leonie Becková ochorela po pretekoch v Seine. Kvalita vody vraj nie je dostatočná

Nemecká plavkyňa Leonie Becková ochorela po tom, ako sa na olympijských hrách v Paríži zúčastnila na pretekoch v diaľkovom plávaní na 10 kilometrov v rieke Seina. Dvadsaťsedemročná rodáčka z Augsburgu, ktorá v uvedenej súťaži skončila deviata, v sobotu zverejnila na Instagrame záber, na ktorom ukazuje palec hore, no vyzerá choro.

Kúpanie v Seine je viac ako storočie zakázané

„Včera som deväťkrát zvracala plus som mala hnačku,“ napísala a sarkasticky dodala: „Kvalita vody v Seine je schválená.“ Kúpanie v Seine je už viac ako storočie zakázané najmä z dôvodu nízkej kvality vody. Organizátori OH 2024 investovali 1,4 miliardy eur do vyčistenia rieky pred olympiádou.

V rieke Seina sa počas OH uskutočnili triatlonové individuálne preteky mužov, žien a mix štafety a tiež olympijské súťaže diaľkovom plávaní. Viacero športovcov po triatlonových súťažiach ochorelo, no nebolo jasné, či to spôsobilo plávanie v Seine.

Väčšina športovcov však uviedla, že čistota vody nebol problém. Napríklad zlatá medailistka z diaľkového plávania žien, Holanďanka Sharon van Rouwendaalová, povedala, že si dala niekoľko hltov vody z rieky, keď sa počas pretekov cítila smädná.

Organizačný výbor želá plavkyni skoré uzdravenie

Írsky plavec Daniel Wiffen, zlatý medailista na 800 metrov voľný spôsob, ktorý súťažil na svojich prvých pretekoch na otvorenej vode, povedal, že údaje, ktoré videl pred mužskými pretekmi, ukázali v Seine dokonca menšie hodnoty baktérie E.coli ako sa normálne vyskytuje v bazénoch. Organizačný výbor OH 2024 vydal vyhlásenie, v ktorom uviedol, že počul správy o chorobe nemeckej športovkyne a želá jej skoré uzdravenie.

„V tejto fáze si nie sme vedomí žiadnej preukázanej súvislosti medzi chorobou a kvalitou vody v Seine,“ uvádza sa vo vyhlásení. „Kvalita vody v deň maratónu bola považovaná za ‚veľmi dobrú‘ alebo ‚vynikajúcu‘ na všetkých štyroch testovacích stanovištiach a v rámci limitov stanovených World Aquatics.“