Športové udalosti roka 2024: Ako obstáli Slováci na olympijských a paralympijských hrách v Paríži? - VIDEO, FOTO

V roku 2024 plnom športových podujatí rôzneho druhu sa konali aj olympijské hry v Paríži. Výsledky nenaplnili očakávania, no aj napriek jedinej medaile Mateja Beňuša sa môžeme na to dívať z dlhodobého hľadiska.

Mladá generácia ide do popredia a už teraz si dokázala vybojovať umiestnenia v najlepšej desiatke vo svojich disciplínach. Podarilo sa to až jedenástim športovcom spod Tatier.

Je potrebné spomenúť aj to, že vzhľadom na náročné kvalifikačné kritériá je stále ťažšie sa dostať pod päť kruhov a pre viacero reprezentantov SR bol veľký úspech už len to, že sa tam prebojovali.

Je však potrebné triezvo dodať, že slovenský šport na tom nie je dobre a treba to zlepšiť čo najskôr. Aby sa o štyri roky v Los Angeles neopakovala situácia z tohto roka.

Medzi elitou

Beňuš sa ziskom bronzovej medaily v kategórii C1 pridal k elite našich športovcov – takým, ktorí na olympijských hrách vybojovali viac než jednu medailu.

Je ich dokopy štrnásť v piatich rôznych športoch. Pre 36-ročného singlkanoistu to bola druhá medaila spod piatich kruhov – po striebre z OH 2016 v Riu de Janeiro.

Pri pohľade na cenné kovy ide o najmenej úspešné OH v ére samostatnosti, doterajším minimom boli tri medaily z OH 1996 v Atlante (1-1-1). Treba doplniť aj to, že pod Eiffelovkou Slovensko reprezentovalo len 28 športovcov, čo je najmenší počet od vzniku SR v roku 1993.

Celkovo to stačilo na delené 84. miesto po boku ďalších siedmich krajín. V Paríži bojovalo takmer 11-tisíc športovcov z 204 krajín sveta.

Napriek tomu boli blízko k medaile až tri Slovenky. V Paríži obsadili štvrtú priečku skeetarka Vanesa Hocková, tenistka Anna Karolína Schmiedlová aj kajakárka Zuzana Paňková.

Na piatom mieste sa umiestnil skejtbordista Richard Tury, šiesta ďalšia skeetarka Danka Barteková a dvakrát aj kajakár Jakub Grigar.

„Myslím si, že naše výsledky boli vzhľadom na možnosti dobré. Často sa stalo, že len málo chýbalo k tomu, aby namiesto štvrtej priečky bola z toho medaila. Športovci robili, čo mohli. Viktória Forsterová dosiahla tohtosezónne maximum v behu na 100 metrov a Gabriela Gajanová prekonala dlhoročný slovenský rekord v behu na 800 m.,“ uviedol vedúci výpravy Roman Buček.

Slováci v Top 10 výsledkov na hrách XXXIII. olympiády v Paríži: 3. miesto: Matej Beňuš (vodný slalom / C1)

4. miesto: Vanesa Hocková (streľba / skeet)

4. miesto: Anna Karolína Schmiedlová (tenis / dvojhra)

4. miesto: Zuzana Paňková (vodný slalom / C1)

5. miesto: Richard Tury (skejtbording / street)

6. miesto: Jakub Grigar (vodný slalom / K1)

6. miesto: Jakub Grigar (vodný slalom / kajak kros)

6. miesto: Danka Barteková (streľba / skeet)

9. miesto: Márius Fízeľ (džudo / nad 100 kg)

9. miesto. Eliška Mintálová (vodný slalom / K1)

10. miesto: Patrik Jány (streľba / ľubovoľná malokalibrovka 3×40)

10. miesto: Tajmuraz Salkazanov (zápasenie / voľný štýl do 74 kg)

Paralympijské úspechy

Slovensko reprezentovalo na paralympiáde v Paríži 26 športovcov. Slovenskí reprezentanti získali tri zlaté medaily – Veronika Vadovičová v parastreľbe, Ján Riapoš a Peter Lovaš vo štvorhre parastolného tenisu a Jozef Metelka v paracyklistike.

Dva strieborné úspechy si pripísali športoví parastrelci Veronika Vadovičová a Radoslav Malenovský. V celkovom poradí sa Slovenská republika umiestnila na 35. mieste zo 168 štátov v medailovom rebríčku.

Nutno podotknúť, že aj výprava zdravotne znevýhodnených športovcov bola najmenšia od vzniku SR. Najviac ich bolo 46 v roku 2000 v austrálskom Sydney.

Zľava v popredí: Strieborný medilista z PH Para streľba Radoslav Malenovský, zlatá a strieborná medailistka z PH Para streľba Veronika Vadovičová, zlatý medailista z PH Para stolného tenisu (štvorhra) Peter Lovaš a predseda Slovenského paralympijského výboru (SPV) a zlatý medailista z PH Para stolného tenisu (štvorhra) Ján Riapoš počas prijatia slovenských športovcov a realizačného tímu, ktorí úspešne reprezentovali Slovensko na 17. paralympijských hrách v Paríži, ministrom zahraničných vecí SR v Palugyayovom paláci v Bratislave. Bratislava, 10. august 2024. Foto: SITA/Milan Illík.

Rovnako ako aj športovci na OH, tak aj paralympionici získali najmenej medailí v ére samostatnosti SR. Najviac ich bolo v roku 2000 – 13. Bilancia vtedy bola tri zlaté, päť strieborných i bronzových cenných kovov.

V Paríži bojovalo takmer vyše 4-tisíc hendikepovaných športovcov zo 170 krajín sveta.

Aj keď medailových úspechov nebolo toľko, koľko sa očakávalo, môžeme byť radi za tú „hŕstku“ športovcov, čo Slovensko reprezentovali vo francúzskej metropole. Kritéria, ktoré je treba splniť na to, aby sa tam vôbec dostali, sú z roka na rok čoraz náročnejšie.

Treba byť pozitívni, dívať sa do budúcnosti, keď o štyri roky na letnej olympiáde v americkom Los Angleles budeme mať zástupcov v ideálnom športovom veku a môžu tam ukázať svoj talent, ktorý sa zrodil v malej krajine v srdci Európy.

Slovenskí športovci si zaslúžia obdiv a náš rešpekt za to, že sa napriek, čo si budeme klamať, nepriaznivým podmienkam dokážu vyšplhať nahor a konkurovať tým najlepším z celého sveta.