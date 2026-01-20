Zápas NHL na vlastnej koži. Regenda predviedol solídny výkon, stihol sa pobiť a darovať puk i tričko - VIDEO, FOTO

Výlet do amerického štátu Florida neznamená užiť si krajšie počasie, aké je aktuálne na Slovensku. Obzrieť si mestá ako Miami, Orlando či Tampa je super zážitok.
No športového priaznivca zaujímajú zápasy NHL či NBA. Tímy ako Florida Panthers, Tampa Bay Lightning, Miami Heat či Orlando Magic sú každému známe.
Zažiť atmosféru pred a vnútri hokejového štadióna dvojnásobných víťazov Stanleyho pohára z ostatných dvoch sezón je niečo, na čom človek nechce chýbať.
Zahrá si na ZOH
O to viac, ak domáci „panteri“ hrajú so „žralokmi“ zo San Jose, v ktorom hrá slovenský hokejový útočník Pavol Regenda.
Rodák z Michaloviec nechýbal v zostave, do ktorej sa dostal na prelome rokov. Stále predvádza kvalitné výkony, za čo si vyslúžil aj zaradenie do nominácie na zimné olympijské hry v Taliansku.
Jeho tím zvíťazil na Floride 4:1, Slovák nebodoval. Na ľade strávil 13 minút a 21 sekúnd, v druhej tretine sa pobil s protihráčom, ktorému predtým „daroval“ bodyček.
Skvelá forma
Na predzápasovej rozcvičke daroval skupinke slovenských fanúšikov puk z aktuálneho stretnutia. Neskôr k tomu pridal aj jeho pamätné tričko s podpisom z čias, keď hral za HK Dukla Michalovce.
Jeho dres s číslom 84 najviac zaujímal priaznivcov spod Tatier. V 11 súbojoch NHL počas aktuálneho ročníka strelil sedem gólov a na jeden asistoval.
Formu teda michalovský rodák rozhodne má. Aktuálne lepšiu má Juraj Slafkovský z Montrealu Canadiens, ktorý zrejme zažije najúspešnejšiu sezónu v profilige.
Predzápasová rozcvička San Jose Sharks, na ktorej je vidno aj Slováka Pavla Regendu:
Boj o play-off
Oba kluby majú po tomto stretnutí rovnakú formu, keď z ostatných piatich zápasov zvíťazili v troch. V tomto ročníku sa streli dvakrát, v oboch prípadoch sa radovali „žraloci“.
V tabuľke Západnej konferencie je San Jose na 7. mieste s dvomi bodmi k dobru na priečke zaručujúcej postup do play-off.
Majstri NHL z Floridy zatiaľ neprežívajú dobrú sezónu, keď im patrí až 12. pozícia vo Východnej konferencii. Na vyraďovaciu časť však zatiaľ strácajú len štyri body.
Na videu priestor pred štadiónom Floridy Panthers:
Na videu hymna USA pred zápasom NHL:
Duel sa nehral v rukavičkách, rozhodcovia vylučovali za hrubosť aj bitky. Jednej sa v druhej tretine nevyhol ani Regenda, ktorého súper spadol na ľad po úspešnom bodyčeku.
Protihráč to v hlave neustál a následne sa na slovenského útočníka vrhol, no ten to akoby čakal a po pár sekundách svojho súpera zložil na ľad.
Na videu bitka Pavla Regendu z fanúšikovskej perspektívy:
Fanúšikovia, vrátane slovenskej skupiny, si v treťom dejstve vychutnali aj bitkársky súboj oboch brankárov.
Gólman Floridy Sergej Bobrovskij vykorčuľoval cez celú plochu až k protivníkovi Alexovi Nedeljkovicovi. Lepšie to celé zvládol strážca svätyne hostí a Rusa poslal na zem.
Priaznivci tak zažili skvelý zápas s piatimi gólmi a účasťou slovenského bronzového olympionika. Emócie v hre vyvrcholili množstvom vylúčení a bitkami.