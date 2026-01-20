Šimon Nemec tretíkrát v sezóne rozhodol gólom v predĺžení o víťazstve New Jersey - VIDEO

Od 11. decembra 2025 do 19. januára 2026 odohral slovenský hokejista Šimon Nemec v NHL iba štyri zápasy.
Zranenie v spodnej časti tela, ale aj pár zápasov na tribúne ho zastavili v rozlete, ale v pondelok znova ukázal, aký skvelý strelecký cit má v rukách.
Zápas Calgary – New Jersey za stavu 1:1 poskočil do predĺženia a v ňom stále iba 21-ročný slovenský obranca s veľkým prehľadom rozhodol o výhre hostí. Po bekhendovej prihrávke od Jacka Hughesa sám pred brankárom Devinom Cooleym dlho nepremýšľal a poslal puk povedľa neho do bránky.
Osem gólov a 19 bodov
Bol to ôsmy gól a devätnásty bod rodeného Liptáka v tejto sezóne NHL. Na ľade strávil vyše 23 minút a okrem víťazného gólu si pripísal aj jeden blok. V zostave Calgary stále chýbal útočník Martin Pospíšil, ktorý už po zranení absolvoval dva zápasy v nižšej súťaži AHL.
„Predĺženie nie je ako normálny zápas. Prináša rôzne situácie. Len som sa snažil nájsť miesto pred bránkou, aby som mohol skórovať a čakal som na prihrávku. Jack Hughes ma tam našiel a ja som strelil gól. Je to pre mňa veľmi dôležité, lebo som sa vrátil po zápase, keď som bol mimo zostavy. Dosiahli sme aj ako tím veľké víťazstvo, lebo Calgary hrá dôrazne v obrane,“ uviedol Šimon Nemec v rozhovore pre zámorské médiá na webe NJ Devils.
Pochvala od trénera
Sheldon Keefe je známy tým, že Nemca rád kritizuje, ale tentoraz zmenil tón a názor na slovenského mladíka, dvojku draftového výberu spred štyroch rokov.
„Bol to gól strelca. Veľa hráčov by v tejto situácii puk len tak nastrelilo do brankára, on však ukázal cit a rozvahu pod tlakom. Veľký gól a veľmi dobre vyriešená situácia,“ vravel Keefe na webe NHL.
Špecialista na predĺženia
Zdá sa, že Nemec je špecialista na predĺženia. Druhý bod v päťminútovke navyše zabezpečil pre svoj tím v tejto sezóne už tretíkrát. V novembri najprv hetrikom a záverečným zásahom v predĺžení „zostrelil“ Chicago (4:3 pp) a neskôr strelil víťazný gól aj doma proti St. Louis (3:2 pp).
Teraz sa mu to podarilo do tretice. A to v čase, keď tréneri Devils avizujú veľký boj obrancov o miesta v zostave. V zápase proti Calgary sa zranil ďalší mladý bek New Jersey Luke Hughes, ktorý je Nemcov priamy konkurent v boji o miesto v zostave. V polovici zápasu odišiel z ľadu a už sa späť nevrátil.
„Nie je dobré, keď sa vám zraní hráč. Zomkli sme sa však a ukázali dobrú robotu,“ dodal Nemec.