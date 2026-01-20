Zuzana Remeňová ťažko niesla to, že sa nepredstaví na ZOH: Sú dni, keď sa sny rozbijú na kúsky. Plačem a bolí to - FOTO

Slovenská biatlonistka Zuzana Remeňová sa nedostala do šesťčlennej nominácie na zimné olympijské hry v Taliansku.
Pod piatimi kruhmi sa predstavia Jakub Borguľa, Šimon Adamov, Anastasia Kuzminová, Paulína Bátovská Fialková, Ema Kapustová a Mária Remeňová.
Zastupovať rodinu tak bude aspoň jej sestra, a zároveň dvojička, Mária. Zuzana však na sociálnej sieti opísala ťažké momenty, ktoré súviseli s tým, že sa ZOH nezúčastní.
Poznáme biatlonovú nomináciu Slovenska na ZOH. Nechýbajú v nej Kuzminová, Bátovská Fialková či Borguľa
„Sú dni, keď sa sny rozbijú na kúsky a človek má pocit, že mu srdce nevie držať krok s realitou. ZOH 2026 sa pre mňa nestanú skutočnosťou. Plačem, bolí to a je mi to nesmierne ľúto. Dala som do toho všetko a o to viac to bolí,“ začala Zuzana Remeňová.
„Napriek tomu viem, že sa nechcem vzdať! Možno teraz nerozumiem prečo, ale verím, že ten hore má pre mňa pripravený plán, ktorý má zmysel, aj keď ho ešte nevidím. Každá slza, každé sklamanie a každá prekážka ma niekam posúva. Toto nie je koniec mojej cesty. Len jej tichá, bolestivá kapitola,“ doplnila 25-ročná rodáčka z Dolného Kubína.
Pre slovenských biatlonistov odštartuje účinkovanie na ZOH v talianskej Anterselve 8. februára miešanou štafetou.