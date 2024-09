Smernica Eurovignette prichádza na Slovensko, náklady niektorých dopravcov sa môžu až zdvojnásobiť

Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií, ktorým sa do slovenskej legislatívy transponuje európska smernica Eurovignette, začne platiť od 1. januára 2025. Zvýšenie mýta zohľadňuje nielen poplatok za využívanie cestnej infraštruktúry, napríklad na opravy a údržbu, ale už aj za emisie CO 2 a externé náklady spojené so znečisťovaním ovzdušia.

„Smernica Eurovignette je súčasťou širšej reformy, ktorej cieľom je podporiť ekologickejšiu dopravu. O spoplatňovaní ciest a zavedení, alebo nezavedení smernice Eurovignette sa má možnosť rozhodnúť každá členská krajina EÚ samostatne. Ak začne vyberať poplatky, musí dodržiavať určité pravidlá, ktoré majú predísť diskriminácii cestnej dopravy,“ uvádza Lucia Slimák, manažérka pre cestnú logistiku, Kuehne+Nagel Slovensko.

Niektoré náklady sa môžu až zdvojnásobiť

Zároveň dopĺňa: „Celkový dopad na ceny cestnej prepravy budú závisieť od toho, ako sa spoločnosti prispôsobia novým podmienkam a aké ďalšie opatrenia na zníženie emisií budú prijaté.“

Súbežne s mýtom sa zvyšujú aj náklady na ľudské zdroje, ceny pohonných hmôt kolíšu, zdražujú sa opravy a údržba firemnej flotily a zároveň bolo ohlásené zvýšenie DPH. Niektoré odhady hovoria, že náklady na prevádzku nákladného vozidla s pohonom na naftu sa môžu až zdvojnásobiť.

„Pri zvyšovaní úspor energií a teda aj emisií cestnej prepravy zohrávajú úlohu štyri faktory, a to aerodynamika, hmotnosť vozidla, hnacia línia a valivý odpor. Vo svetle aktuálnych zmien je vhodný čas začať uvažovať nad obstaraním nákladných vozidiel s nulovými emisiami,“ komentuje trendy Lucia Slimák.

Slovensku patrí posledné miesto

Žiaľ, pri budovaní infraštruktúry pre elektromobilitu je Slovensko na chvoste EÚ a patrí mu nelichotivé posledné miesto v počte elektromobilov na cestách. Absentujú dotácie na nákup osobných, aj nákladných elektrických vozidiel, alebo iných vozidiel so zníženými alebo nulovými emisiami.

Jedným z ekologickejších riešení dopravy je intermodálna preprava, teda kombinácia cestnej a vlakovej prepravy. Vzhľadom k stavu železničnej infraštruktúry, a to nielen na Slovensku, nebude možné v horizonte rokov preniesť významnú časť prepravy nákladu z ciest na koľajnice.