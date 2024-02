Malí autodopravcovia podporujú protesty farmárov. Zvažujú aj protestnú jazdu cez Slovensko

Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) podporuje európskych farmárov v riešení ich problémov. Predseda organizácie menších cestných dopravcov Stanislav Skala informoval, že sú ochotní pripojiť sa k protestom poľnohospodárov, pokiaľ to situácia bude vyžadovať lebo ide o spoločné záujmy s dopravcami.

Vyššie náklady zaplatené občanmi

Pripomenul, že zavedenie smernice Eurovignette o spoplatnení cestnej siete spôsobí zvýšenie nákladov v doprave a zaplatia to občania. Skala vyjadril rozhorčenie nad tým, čo sa deje v západných krajinách s poľnohospodármi, pričom k ich protestom sa podľa neho začali pripájať aj Poľsko, Česko, Rumunsko, Bulharsko, dokonca Litva a Lotyšsko.

„Je hanba EÚ, keď nebola schopná vyriešiť problémy poľnohospodárov a krátili im dotácie, ako sa to deje na Slovensku,“ uviedol predseda UNAS. Podľa neho Európska komisia nemá záujem riešiť problémy dopravcov v súvislosti s tzv. povolenkami pre ukrajinských dopravcov v rámci EÚ.

Záujem o účasť na protestoch

UNAS na sociálnej sieti už zisťovala záujem o zapojenie do protestov, ale bez väčšej odozvy. Uvažovala o spoločnej protestnej jazde z východu Slovenska s cieľom v Bratislave s tým, že by sa do nej zapojili dopravcovia, poľnohospodári, taxislužby či odťahové firmy. Chceli tak vysloviť nesúhlas s predĺžením zmluvy medzi EÚ a Ukrajinou o povolení na prepravy, ako aj poukázať na problémy v uvedených oblastiach, napríklad s mýtom či agrodotáciami.