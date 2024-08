Slovenskí autodopravcovia akceptujú zvýšenie mýtnych poplatkov

Únia Autodopravcov Slovenska (UNAS) akceptuje zvýšenie mýtnych poplatkov, ktoré avizovalo Ministerstvo dopravy SR začiatkom roka 2024.

Podľa pôvodných návrhov sa malo zvýšiť mýto na dvojnásobok, výsledná dohoda je však na polovici tejto hodnoty. Je to priame nariadenie Európskej komisie.

Pribudnú dve nové zložky

Výber mýta, ako ho poznáme v súčasnosti, skončí k 1. júlu 2025. K uvedenému termínu ministerstvo dopravy plánuje transponovať smernicu Eurovignette, ktorá mení systém výpočtu mýtneho poplatku za používanie infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami a autobusmi.

Oproti súčasnému jednozložkovému systému, ktorý zahŕňa len poplatok za infraštruktúru, pribudnú dve nové zložky, a to poplatky za emisie CO 2 a externality v zmysle zásady znečisťovateľ platí. Od 1. júla 2025 po rokovaniach na Ministerstve dopravy SR sa dohodlo aj zníženie cestnej dani, ktorá by mala čiastočne nahradiť škodu pre našich dopravcov pri zvyšovaní nákladov.

„UNAS žiada Ministerstvo dopravy SR a NDS, aby začalo okamžite riešiť prevádzku mýtneho systému. Úradnícka vláda sľúbila, že zníži poplatky za prevádzku mýta na 14 % a na úroveň Európskych krajín,“ informoval Stanislav Skala, predseda UNAS.

Vybrané peniaze od dopravcov

Európske krajiny majú vyber mýta pod 14 % a Slovensko 37 %. Pri tomto zvýšení výberu mýta je to nárast o 100 mil. eur ročne.

„Niekoľkokrát sme žiadali Ministerstvo dopravy a NDS, aby sa peniaze, ktoré sa vyberú od dopravcov vrátili späť do infraštruktúry a na opravu ciest, ktoré máme v zlom stave. Sme proti tomu, aby sa zvyšovali poplatky pre prevádzkovateľa mýta a robilo sa zle výberové konanie na úkor daňových poplatníkov Slovenska a dopravcov,“ dodal Skala.