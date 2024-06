Smartwings spustil pravidelné lety z Bratislavy. Zabezpečí prepravu do vyhľadávaných dovolenkových destinácií

Na Letisku M. R. Štefánika pribudli počas júna sezónne pravidelné lety do dovolenkových destinácií. Prevádzkuje ich český letecký dopravca Smartwings, ktorý z Bratislavy ponúka v letnom období deväť pravidelných liniek, medzi nimi sú lety na grécke ostrovy Rodos, Kréta, Korfu aj Zakyntos.

Zabezpečuje tiež priame lety z bratislavského letiska do bulharského Burgasu, do Larnaky na Cypre či španielskeho letoviska Palma de Mallorka a spiatočne.

Novinkou v tejto sezóne sú pravidelné priame lety do Katánie na talianskej Sicílii s frekvenciou jedenkrát týždenne. Do polovice mája bolo možné využiť aj pravidelné lety Smartwings z Bratislavy do Dubaja, ktoré budú opäť v ponuke počas zimného letového poriadku.