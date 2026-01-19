Košice bojujú s nedostatkom bývania, riešením má byť nový typ bytov - FOTO

Košice patria z hľadiska nedostupnosti bývania k európskej špičke, najnovšie dokonca predbehli aj Bratislavu. Obmedzená ponuka nehnuteľností v spojení s vysokým dopytom ženie ceny na východe nahor. Tlak na lokálnom realitnom trhu by mala čiastočne zmierniť ponuka „Build to Rent“ bytov v centre mesta.
Projekt Atrium Living od spoločnosti CTR Real Estate reaguje na nedostatočnú ponuku bývania v metropole východu. Ponúka na predaj 59 ihneď dostupných a zariadených bytov.
Rezidenčný komplex v Multicenter Košice
„V Košiciach pôsobíme od roku 2010. Doposiaľ sme tu zrealizovali viac než 830 bytov a naďalej vnímame rastúci dopyt po rezidenčnom bývaní. Atrium Living je okamžite využiteľné a dostupné riešenie – bez čakania na výstavbu a bez ďalších investícií,“ priblížil CEO spoločnosti Ján Horváth.
Developer stojí tiež za výstavbou projektov Business Centre Košice, Multicenter Košice, Rezidencia pri Radnici, Rezidencia Albelli, aktuálne realizovaného projektu WatsoNova a ďalších rezidenčných a administratívnych projektov v Nemecku a Česku. V komplexe Multicenter Košice sa nachádza aj rezidenčný projekt Atrium Living.
Ceny bytov vlani ťahali nahor najmä staršie nehnuteľnosti, v tomto roku nás čaká zmena
V rámci projektu je na predaj 59 kompletne zariadených bytov 1+kk a 2+kk s cenovkou od 159 900 eur. Byty sa nachádzajú medzi ulicami Štúrova a Žižkova, v blízkosti historického centra a Steel Arény. Investori majú možnosť kúpiť si byt s existujúcim nájmným vzťahom a dosiahnuť tak výnos už od prvého dňa kúpy.
Developer vyzdvihol dobré dopravné napojenie lokality, ale aj služby priamo v objekte či zelený vnútroblok. „Byty boli pôvodne určené na dlhodobý prenájom, prevažne pre náročnejšiu a firemnú klientelu,“ doplnil Horváth s tým, že z dôvodu silného dopytu na košickom trhu sa rozhodli uvoľniť časť bytov na predaj.