Bratislavské letisko opäť prináša novinku, v zimnej sezóne pribudnú priame lety do ďalšej exotickej destinácie

Na Letisku M. R. Štefánika pribudne ďalšia možnosť leteckého spojenia do exotickej destinácie. Od konca septembra budú môcť cestujúci využiť priame lety z Bratislavy bez medzipristátia do Kataru na Arabskom polostrove.

Ako informuje letisko, prvý let je naplánovaný na 30. septembra tohto roku. Lietať do destinácie na Blízkom východe sa bude počas zimného letového poriadku, od konca septembra do 6. januára a opäť od 7. apríla, posledné lety v sezóne sú v pláne na prelome mája a júna 2025.

„Priame lety z Bratislavy, trvajúce približne päť hodín, bude s frekvenciou jedenkrát týždenne zabezpečovať letecký dopravca Smartwings,“ uvádza ďalej letisko.

Ázijský Katar je novinkou na mape exotických leteckých destinácií, do ktorých môžu odletieť z Bratislavy cestujúci v nadchádzajúcej zimnej sezóne. Cestovné kancelárie chystajú priame lety aj do ďalších vzdialených krajín, napríklad na thajský ostrov Phuket či ostrovy Maurícius a Zanzibar, do Mexika, na Kubu, do Vietnamu, Dominikánskej republiky aj Ománu, Bahrajnu či Dubaja.