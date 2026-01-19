Profily laureátov ankety Športovec roka 2025 na Slovensku, ktorej výsledky vyhlásili v pondelok 19. januára v Bratislave. (prvých desať miest medzi jednotlivcami + prví traja v kolektívoch + legenda + paralympijský kolektív roka, zdroj: KŠR).
JEDNOTLIVCI
Emma Zapletalová (atletika)
Atlétka roka 2025 na Slovensku ukázala príklad víťazstva silnej vôle jednotlivca nad prekážkami, ktoré jej kládlo v predošlých rokoch vlastné zdravie. Výsledkom bol bronz na majstrovstvách sveta v Tokiu v behu na 400 m prekážok.
V roku 2025 dosiahla celkovo 10 slovenských rekordov. Štartovala na piatich mítingoch prestížnej Diamantovej ligy, na ktorých dosiahla tri 2. miesta vrátane finále série v Zürichu. V hlavnej časti sezóny dosiahla na významných mítingoch 5 víťazstiev (2 na 400 m, 3 na 400 m prek.). Je koncoročná svetová rebríčková dvojka na 400 m prekážok.
V roku 2025 utvorila 10 rekordov SR (6x na 400 m prek., 3x na 400 m /1x v hale/, 1x na 4 x 400 m mix). Narodená 24. marca 2000 v Nitre. Členka ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica a VŠC Dukla Banská Bystrica. Trénersky ju vedie Holanďan Bram Peters. V top 10 ankety je premiérovo.
Stanislav Lobotka (futbal)
Stredopoliar talianskeho klubu SSC Neapol a slovenskej reprezentácie. V marci 2025 ho korunovali za najlepšieho Futbalistu roka 2024 na Slovensku. Výraznou mierou ovplyvňuje na pozícii defenzívneho stredopoliara hru reprezentačného tímu i SSC Neapol. S klubom sa stal víťazom Serie A 2024/2025 a triumfoval aj v talianskom Superpohári 2025.
Reprezentácii pomohol k postupu do baráže o účasť na majstrovstvách sveta 2026. Narodený 25. novembra 1994. Hráč SSC Neapol. V klube ho momentálne vedie Antonio Conte, v reprezentácii Francesco Calzona. V top 10 ankety je tretíkrát, predvlani bol tretí, vlani šiesty. S futbalovou reprezentáciou Slovenska skončil v rokoch 2020, 2023 a 2024 prvý.
Dávid Hancko (futbal)
Obranca španielskeho klubu Atlético Madrid a slovenskej reprezentácie. V holandskom Feyenoorde Rotterdam sa vypracoval na rešpektovaného hráča a kapitána mužstva.
V lete 2025 prestúpil do Atlética Madrid, kde sa stal jedným z kľúčových hráčov. Ukazuje aj výnimočné schopnosti v ofenzíve. Má stabilnú pozíciu v klube a defenzíva slovenskej reprezentácie je bez neho takmer nepredstaviteľná. Reprezentácii pomohol k postupu do baráže o účasť na majstrovstvách sveta 2026. Narodený 13. decembra 1997 v Prievidzi. Futbalista Atlética Madrid, kde ho trénersky vedie Diego Simeone.
V reprezentácii ho trénuje Francesco Calzona. V top 10 ankety je druhýkrát, v roku 2023 bol siedmy. S futbalovou reprezentáciou Slovenska skončil v rokoch 2020, 2023 a 2024 prvý.
Zuzana Rehák Štefečeková (športová streľba)
V roku 2025 potvrdila pozíciu vo svetovej špičke v disciplíne trap. Olympijská víťazka z Tokia 2021 si z majstrovstiev Európy v Chateauroux odviezla štyri medaily. V olympijskom trape získala striebro, v novej disciplíne – sólo trape – brala bronz. S Erikom Vargom v mix trape a s kolegyňami v súťaži tímov sa stala majsterkou Európy.
Na majstrovstvách sveta v Aténach skončila siedma, finále jej ušlo o jeden bod. Narodená 15. januára 1984 v Nitre. Členka ŠKP Banská Bystrica a Športového centra polície Bratislava. Tréner Hubert Andrzej Olejnik. V top 10 ankety je po deviaty raz. Predtým v roku 2012 vyhrala, v roku 2021 skončila druhá, v roku 2018 bola tretia, v 2008 skončila štvrtá, v 2022 piata, v 2011 aj 2015 ôsma a v 2010 deviata.
Viktória Chladoňová (cyklistika)
Cyklistka roka 2025 na Slovensku vybojovala na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v Kigali dve strieborné medaily v kategórii do 23 rokov – v individuálnej časovke aj v pretekoch s hromadným štartom.
Svoju všestrannosť potvrdila aj v cyklokrose, kde obsadila 6. miesto na majstrovstvách sveta žien do 23 rokov. Výnimočný talent dokazovala v tíme Visma Lease a Bike, v drese ktorého štartovala aj na Gire d’Italia a Vuelte a Espaňa. Na Gire bola tretia v súťaži o biely dres. Súťaž mladých jazdkýň vyhrala na Okolo Nórska. Narodená 15. novembra 2006 v Trenčíne, vyrastala v Soblahove.
Členka Visma Lease a Bike, ktorého hlavným tímovým manažérom je Rutger Tijssen. Zároveň je členka Národného športového centra a Juniorského olympijského tímu 2025, ktorý zostavil SOŠV. V top 10 ankety je premiérovo. V rámci Športovca roka 2024 ju vyhlásili za Talent roka.
Juraj Slafkovský (ľadový hokej)
Slovenský hokejista sezóny 2024/2025. Patrí medzi kľúčových útočníkov klubu NHL Montreal Canadiens, kde si ho cenia pre jeho fyzickú hru i ofenzívne schopnosti. V ročníku 2024/2025 odohral v NHL 79 stretnutí, v ktorých strelil 18 gólov a pridal 33 asistencií. S 51 kanadskými bodmi bol najproduktívnejší Slovák v súťaži.
Túto pozíciu potvrdzuje aj v sezóne 2025/2026. Narodený 30. marca 2004 v Košiciach. Hráč klubu hokejovej NHL Montreal Canadiens. V klube ho vedie Martin St. Louis. V top 10 ankety sa ocitol tretíkrát, v roku 2022 skončil na 2. mieste, vlani bol desiaty. V roku 2022 bol člen víťazného kolektívu hokejistov.
Zuzana Paňková (vodný slalom)
Vodná slalomárka, ktorá sa vo svetovej špičke dokáže presadiť v kajaku i v kanoe. Na majstrovstvách Európy vo Vaires-sur-Marne získala bronz v K1 žien, vo finále C1 skončila ôsma. Vo finále nechýbala v oboch disciplínach ani na majstrovstvách sveta v Penrithe (6. v C1, 8. v K1). Na majstrovstvách sveta do 23 rokov vybojovala zlato v kajak krose a striebro v C1.
V kanoe vyhrala premiérovo preteky Svetového pohára, keď sa presadila v Prahe. V celkovom hodnotení seriálu skončila druhá. Narodená 25. novembra 2004 v Košiciach. Členka TJ Slávia UVLF Košice a Športového centra polície. Tréner Peter Murcko. V desiatke najúspešnejších slovenských športovcov roka sa ocitla druhýkrát, vlani bola siedma.
Martin Fehérváry (ľadový hokej)
Defenzívna opora klubu zámorskej NHL Washington Capitals. Sezóna 2024/2025, po ktorej ho vyhlásili tretíkrát za sebou za najlepšieho slovenského hokejového obrancu, bola jeho najlepšia z piatich v drese Capitals. Nazbieral v nej 25 kanadských bodov (5+20), ale aj 18 plusových bodov. V zápasoch v roku 2025 bol často najvyťažovanejší obranca washingtonského tímu NHL. Narodený 6. októbra 1999 v Bratislave. Hokejista klubu zámorskej NHL Washington Capitals, kde ho trénersky vedie Spencer Carbery.
Tajmuraz Salkazanov (zápasenie)
Zápasník, ktorý vo voľnom štýle reprezentuje Slovensko od roku 2018. Na majstrovstvách Európy 2025 v Šamoríne i na majstrovstvách sveta 2025 v Záhrebe získal v kategórii do 74 kg bronzové medaily. V Záhrebe bol blízko k finále, v semifinále nešťastne prehral v semifinále s Japoncom Takahašim.
Na svetových šampionátoch vybojoval rodák zo Severného Osetska štyri cenné kovy, dve bronzové a dve strieborné. Na ME má bilanciu 4 zlaté a 1 bronzová medaila. Narodený 6. apríla 1996 v Karmane-Sindzikau. Člen VŠC Dukla Banská Bystrica. V reprezentácii i vo VŠC Dukla ho trénersky viedol Roman Ševčík. V top 10 ankety je druhýkrát, v roku 2022 bol desiaty.
Adam Hagara (krasokorčuľovanie)
Rok 2025 bol prelomový v jeho kariére. Ako druhý Slovák po Jozefovi Sabovčíkovi predviedol na medzinárodnom ľade počas Nepelovho memoriálu v Bratislave štvoritý skok. Na majstrovstvách sveta juniorov v Debrecíne obhájil bronzovú medailu. Na majstrovstvách sveta seniorov zabezpečil 16. miestom pre Slovensko olympijskú miestenku do Milána 2026.
V novembri 2025 absolvoval premiéru v prestížnom seriáli Grand Prix ISU, v Osake obsadil 6. miesto. Narodený 26. apríla 2006 v Trnave. Člen KK Trnava a Športového centra polície. Trénujú ho Vladimír Dvojnikov a Alexandra Hagarová. V top 10 ankety je premiérovo. V rámci Športovca roka 2024 ho vyhlásili za Talent roka v zimných športoch.
KOLEKTÍVY
Hádzanársky reprezentácia dievčat do 17 rokov
Kadetská reprezentácia hádzanárok dosiahla najvýraznejší úspech slovenskej hádzanej na medzinárodnej scéne v ére samostatnosti. Na majstrovstvách Európy v Čiernej Hore vybojovala titul šampiónok starého kontinentu, keď vo finále v Podgorici zdolala Chorvátsko 34:30. Zverenky Pavla Streichera sa opierali o silu kolektívu.
Ziskom titulu si zabezpečili aj miestenku na majstrovstvá sveta do 18 rokov 2026. Na turnaji v Čiernej hore mali hádzanárky bilanciu 7 víťazstiev, 1 remíza a 1 prehra. Anketu Športovec roka ešte nevyhral žiaden hádzanársky kolektív. V najlepšej trojke kolektívov boli doteraz len štyrikrát hádzanári A-tímu Slovenska, v rokoch 2008 až 2010 boli vždy tretí, v roku 2011 druhí.
Basketbalisti Patrioti Levice
Klub zažil v roku 2025 historicky najúspešnejšie obdobie, počas ktorého potvrdil dominanciu na domácej scéne a prerazil v Európe. Na jeseň 2025 sa prebili zverenci Michala Madzina do skupinovej fázy Ligy majstrov, v ktorej 14. októbra 2025 zaznamenali aj historicky prvý triumf slovenského tímu v hlavnej časti po víťazstve na palubovke VEF Riga. V skupine napokon obsadili len vinou horšieho skóre 3. priečku a postúpili do play-in.
V najvyššej slovenskej súťaži získali Levice štvrtý titul v rade po dramatickej finálovej sérii s Interom Bratislava. Patrioti Levice sú prvým mužským basketbalovým tímom v top 3 ankety. Doteraz sa v ankete objavila z tohto športu štyrikrát ženská basketbalová reprezentácia (2 – 2 – 0), šesťkrát ženský SIPOX/SCP Ružomberok (2 – 1 – 3) a raz basketbalistky Good Angels Košice (1 – 0 – 0).
Futbalová reprezentácia Slovenska
Pod vedením trénera Francesca Calzonu postúpili slovenskí futbalisti do baráže kvalifikácie o postup na majstrovstvách sveta 2026. V A-skupine obsadili 2. miesto za Nemeckom, ktoré doma po výbornom výkone zdolali 2:0. Slovenská futbalová reprezentácia odohrala v roku 2025 celkovo 10 zápasov, v ktorých štyrikrát vyhrala, päťkrát prehrala a raz remizovala. Futbalisti Slovenska v rôznom zložení vyhrali anketu v kategórii kolektívov šesťkrát v rokoch 2009, 2010, 2014, 2015, 2020 a 2023. Vlani boli druhí. V roku 2005 obsadili 3. miesto.
ŠPORTOVÁ LEGENDA
Futbalová majstri Európy 1976
Pri príležitosti 50 rokov od zisku titulu majstrov Európy sa Klub športových redaktorov prvýkrát rozhodol uviesť medzi legendy kolektív. V roku 2025 Únia európskych futbalových asociácií UEFA uznala, že v roku 1976 získalo titul aj Slovensko. Slovenskí futbalisti mali na záverečnom turnaji majstrovstiev Európy 1976 v tíme ČSSR väčšinové zastúpenie. Vo finále proti NSR hralo až osem Slovákov, asistentom trénera Václava Ježka bol ďalší – Jozef Vengloš.
Reprezentácia ČSSR sa v bojoch o účasť na záverečnom turnaji ME 1976 stretla v prvej kvalifikačnej skupine s mužstvami Anglicka, Portugalska a Cypru. Na úvod prehrala vo Wembley s Anglickom 0:3, potom však doma zdolala Cyprus 4:0, Portugalsko 5:0 a v legendárnom zápase v Bratislave, roztiahnutom do dvoch dní, Anglicko 2:1, vonku remizovala 0:0 v Portugalsku a uspela 3:0 na Cypre. Z 1. miesta postúpilo Česko-Slovensko do štvrťfinále, v ktorom ho čakal v dvojzápase Sovietsky zväz s osou hráčov z Dinama Kyjev. Aj vďaka trom gólom Jozefa Módera postúpili zverenci dvojice Ježek, Vengloš po výsledkoch 2:0 doma a 2:2 v Kyjeve pred 100-tisíc divákmi ďalej.
V semifinále v Záhrebe dávali góly iba futbalisti ČSSR. Anton Ondruš najskôr skóroval v prvom polčase do holandskej siete, v druhom aj do vlastnej a duel sa musel predlžovať. V nastavenom čase sa presadili František Veselý a Zdeněk Nehoda a tím čakala cesta do Belehradu na finále.
Vo finále viedlo Česko-Slovensko proti NSR, za ktorú nastúpil legendárny Franz Beckenbauer na 100. zápas, 2:0 a mohlo aj zvýšiť svoje vedenie. Nemcom sa s vypätím síl podarilo vyrovnať a po bezgólovom predĺžení rozhodol až rozstrel zo značky 11 m. Hráči ČSSR (Masný, Nehoda, Ondruš, Jurkemik a Panenka) nezaváhali, na nemeckej strane prekopol bránku Uli Hoeness, čo rozhodlo, že kapitán Anton Ondruš mohol zdvihnúť nad hlavu víťaznú trofej.
Zo slovenských rodákov hrali vo finále od začiatku Ján Pivarník, Anton Ondruš, Jozef Čapkovič, Koloman Gögh, Karol Dobiaš, Ján Švehlík, Jozef Móder, Marián Masný a striedajúci Ladislav Jurkemik. V 19-člennom hráčskom tíme boli na záverečnom turnaji aj Alexander Vencel, Pavol Biroš, Jaroslav Pollák, Dušan Herda a Dušan Galis, na finále pricestoval v rámci rozšírenia mužstva aj Pavol Michalík.
PARALYMPIONIK – JEDNOTLIVEC
Veronika Vadovičová (parastreľba)
Na majstrovstvách Európy 2025 v Osijeku získala tri zlaté medaily v disciplínach R3, R8 a R10 (spolu s Radoslavom Malenovským) a jeden bronz v disciplíne R2. V roku 2025 obsadila aj jedno prvé a tri druhé miesta na Grand Prix v Novom Sade. Členka Športového centra polície v Bratislave, jej trénerom je Milan Goleňa.
Radoslav Malenovský (parastreľba)
Na majstrovstvách Európy v Osijeku získal dve zlaté medaily v disciplínach R1 a R10 (spolu s V. Vadovičovou) a jednu striebornú v R7. Okrem toho vybojoval na Svetovom pohári v Al Aine (SAE) prvé, druhé a tretie miesto v disciplínach R3, R1, R7. Zisk medailí všetkých troch leskov sa mu podaril aj na Grand Prix v Novom Sade v disciplínach R1, R7, R6. Je členom Športového centra polície v Bratislave.
Helena Kašická (paratanečný šport)
Dlhé roky prvá dáma nášho paratanečného športu získala v novembri na majstrovstvách sveta štyri zlaté medaily a na domácej pôde v Košiciach dala tú najdôstojnejšiu bodku za svojou úspešnou športovou kariérou. Helena sa narodila v roku 1986 v Spišskej Novej Vsi.
PARALYMPIONIK – KOLEKTÍV ROKA
Dávid Ivan, Denis Ivan (paralukostreľba)
Bratské duo Dávid (2000) a Denis (2006) získalo na majstrovstvách sveta v kórejskom Gwang-džu striebro v disciplíne olympijský luk – tímy. Rodáci z Popradu premenili hneď svoje prvé spoločné vystúpenie na významnej medzinárodnej súťaži k účasti na medailovom stupni.
Curling na vozíku (miešaný tím)
Curleri na vozíku si pripísali na svoje konto 4. miesto na majstrovstvách sveta v škótskom Stevenstone, ktoré zároveň znamenalo potvrdenie ich účasti na ZPH 2026 v Miláne a Cortine d‘Ampezzo. Na severe Veľkej Británie sa o to postaral tím v zložení Radoslav Ďuriš (skip), Monika Kunkelová, Peter Zaťko, Adrián Ďurček, a Alžbeta Vörösová.
Parahokejový tím
Parahokejisti obsadili 2. miesto na kvalifikačnom turnaji o postup na ZPH 2026, ktorý sa hral v novembri v nórskom Jessheime. V máji 2025 sa im už druhýkrát za sebou podarilo zachrániť v A-kategórii MS, keď obsadili 6. miesto.