Mosty na východe Slovenska sú na pokraji životnosti, Košický samosprávny kraj chystá rekonštrukcie za milióny

Košický samosprávny kraj (KSK) plánuje v tomto roku zrekonštruovať ďalších päť mostov. Ide o mosty, ktoré sú v súčasnosti vo veľmi zlom až havarijnom stave, čiže v stavebno-technickom stave VI a VII.
Konkrétne čaká rekonštrukcia most cez nápustný kanál pred obcou Zbudza (okres Michalovce), most cez potok pred obcou Kováčová (okres Rožňava), most cez Jamnický potok, most v obci Klokočov (okres Michalovce) a most vo Vojčiciach (okres Trebišov). Ako košická župa informovala, týmito rekonštrukciami nadviaže na svoje predošlé investičné akcie.
Práce sa majú začať na jar
„Na väčšine týchto mostov platia dopravné obmedzenia, sú výrazne poškodené alebo na pokraji životnosti. Žiaľ, mostov v podobnom stave máme v kraji viac, na druhej strane, finančné prostriedky na ich rekonštrukciu chýbajú. Aj nás sa podobne ako ostatných samospráv dotkli rôzne konsolidačné opatrenia a máme obmedzený rozpočet, preto nie je jednoduché nájsť prostriedky na takéto investičné akcie,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý).
Avizoval tiež, že rekonštruovať budú aj iné stavby, na ktoré získali externé finančné zdroje. „Každé euro, ktoré vynaložíme do cestnej infraštruktúry, je investíciou do bezpečnosti a plynulosti dopravy, a teda do kvality života našich obyvateľov,“ dodal. KSK avizuje, že s prácami na všetkých piatich mostoch by sa malo začať už na jar. V súčasnosti prebiehajú súťaže na výber zhotoviteľov. „O začiatku prác a dopravných obmedzeniach bude kraj včas a priebežne informovať,“ uviedla samospráva.
Obnova po viac než 70 rokoch
Najviac prostriedkov si vyžiada rekonštrukcia mosta cez nápustný kanál pred obcou Zbudza, stavebné práce by mali stáť vyše 3,1 milióna eur. Na predmetnom moste dlhodobo platia dopravné obmedzenia, jeho stav je priebežne monitorovaný. „Most je skorodovaný, nosná konštrukcia aj spodná stavba sú poškodené, na mostnom zvršku sú trhliny a nefunkčná je aj hydroizolácia. V rámci rekonštrukcie budú nosníky vybúrané, zhotovené bude nové zakladanie mosta, upravené budú úložné prahy a osadené nové nosníky. Pribudne nová vozovka a bezpečnostné zariadenia,“ priblížila košická župa. Doplnila, že vzhľadom na jeho stavebno-technický stav je pravdepodobné, že rekonštruovať sa bude za úplnej uzávery mosta.
„Na Gemeri bude kraj rekonštruovať most cez potok pred obcou Kováčová, kde aj v súčasnosti platí čiastočná uzávierka. Aj na tomto moste je skorodovaná nosná konštrukcia, má podmyté základy, betón sa rozpadáva a poškodená je vozovka,“ dopĺňa KSK s tým, že stavba sa komplexnej rekonštrukcie dočká po vyše 70 rokoch. Stavebné práce budú stáť viac ako 1,1 milióna eur. Most dostane novú nosnú konštrukciu, rímsy aj spodnú stavbu, úprava čaká aj koryto potoka. Počas rekonštrukcie povedie doprava po dočasnej obchádzkovej trase, umiestnenej vedľa mostného objektu.
„Takmer 1,1 milióna eur bude stáť rekonštrukcia mosta cez potok Ternavka v obci Vojčice, ktorý je v súčasnosti úplne uzavretý. V rámci rekonštrukcie bude pôvodný most zbúraný a na jeho mieste župa vybuduje nový. Počas prác bude doprava aj naďalej vylúčená, pre prechod peších bude osadená dočasná lávka,“ uvádza kraj.
Z rozpočtu raja pôjde 330-tisíc eur na rekonštrukciu mosta cez Klokočovský potok v obci Klokočov, aj 290-tisíc eur na most cez Jamnický potok pri obci Jamník. V oboch prípadoch bude zrekonštruovaná nosná konštrukcia, v úsekoch budú platiť počas prác dopravné obmedzenia.