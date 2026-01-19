Emma Zapletalová ovládla anketu Športovec roka. Kto zvíťazil medzi kolektívmi?

Emma Zapletalová v roku 2025 získala bronz na 400 m prekážok na majstrovstvách sveta v Tokiu.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
3 min. čítania
Redakčne overené informácie
Emma Zapletalová
Slovenská atlétka Emma Zapletalová po finále na 400 m prekážok na MS v japonskom Tokiu a jej radosť zo zisku bronzu. Foto: SITA/AP
Slovensko Ostatné športy Ostatné športy z lokality Slovensko

Bronzová medailistka z tokijských majstrovstiev sveta v atletike v behu na 400 m prekážok Emma Zapletalová sa stala víťazkou ankety Športovec roka 2025. Na trón pre kráľa či kráľovnú slovenského športu zasadla premiérovo. Najúspešnejším kolektívom roka 2025 sa stal tím hádzanárok do 17 rokov.

Výsledky tradičnej ankety Klubu športových redaktorov (KŠR) vyhlásili na slávnostnom galavečere v Opere Slovenského národného divadla v Bratislave, ktorý organizoval Slovenský olympijský a športový výbor.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Jednoznačné víťazstvo

Emma Zapletalová anketu Športovec roka 2025 ovládla úplne jednoznačne. Dostala 1133 hlasov. Pred druhým, futbalistom Stanislavom Lobotkom, mala členka VŠC Dukla Banská Bystrica náskok 470 bodov, čo je tretí najvyšší rozdiel v histórii ankety. Najvyšším vyhrala Martina Moravcová v roku 2001, keď druhých Petra a Pavla Hochschornerovcov od nej delilo 619 bodov. Vlani Matej Beňuš zdolal Gabrielu Gajanovú o 478 bodov.

Na pomyselnej bronzovej priečke v hlasovaní 118 športových novinárov a členov Klubu športových redaktorov skončil o 534 bodmi ďalší futbalista Dávid Hancko. Zapletalová sa objavila na 116 hlasovacích lístkoch, 106-krát ju športoví novinári zaradili na prvé miesto. Po Matejovi Tóthovi je druhá atlétka, ktorá triumfovala v ankete Športovec roka.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Za triom Zapletalová, Lobotka a Hancko skončili strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková, cyklistka Viktória Chladoňová, hokejista Juraj Slafkovský, vodná slalomárka Zuzana Paňková, hokejista Martin Fehérváry, zápasník Tajmuraz Salkazanov a krasokorčuliar Adam Hagara.

Aj medzi kolektívmi bez drámy

Medzi kolektívmi sa najčastejšie na hlasovacích lístkoch objavovali hádzanárky Slovenska do 17 rokov. Majsterky Európy v tejto vekovej kategórii sú prvým mládežníckym a zároveň aj hádzanárskym tímom, ktorý triumfoval v ankete Športovec roka. Len 1 bod rozhodol o umiestnení na 2. a 3. priečke. Na striebornej pozícii skončili basketbalisti klubu Patrioti Levice, na bronzovej futbalová reprezentácia Slovenska.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Najlepší paralympionici

Paralympioničkou roka sa stala Veronika Vadovičová. V ankete o najúspešnejšieho paralympionika triumfovala pred streleckým kolegom Radoslavom Malenovským a tanečníčkou Helenou Kašickou. Paralympijským kolektívom roka sa stali lukostrelci Dávid a Denis Ivanovci, na ďalších priečkach skončili miešaný tím curlerov na vozíku a parahokejová reprezentácia SR.

Za Talenty roka 2025 vyhlásili na galavečere spomedzi letných športovcov športovú gymnastku Luciu Piliarovú, zo zimných biatlonistku Michaelu Strakovú a z parašportovcov lukostrelca Denisa Ivana. Vlani si ocenenia pre Talenty roka preberali Viktória Chladoňová a Adam Hagara, ktorí sú tento rok v elitnej desiatke.

Legendou je premiérovo celý tím

Ocenenie Športová legenda tento rok dostali futbaloví majstri Európy z roku 1976. Klub športových redaktorov sa prvýkrát rozhodol udeliť ocenenie kolektívu pri príležitosti 50. výročia triumfu v Belehrade. V Belehrade 1976 bolo v tíme ČSSR až 15 Slovákov – Ján Pivarník, Anton Ondruš, Jozef Čapkovič, Koloman Gögh, Karol Dobiaš, Ján Švehlík, Jozef Móder, Marián Masný, Ladislav Jurkemik, Alexander Vencel, Pavol Biroš, Jaroslav Pollák, Dušan Herda, Dušan Galis a Pavol Michalík.

Klub športových redaktorov zároveň počas galavečera udelil Cenu Štefana Mašlonku za dlhodobé tlačové služby, ktorú si prevzali zástupcovia organizačného výboru Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

ŠPORTOVEC ROKA 2025 – výsledky

JEDNOTLIVCI

1. Emma Zapletalová (atletika) 1133 bodov
2. Stanislav Lobotka (futbal) 663
3. Dávid Hancko (futbal) 534
4. Zuzana Rehák Štefečeková (streľba) 465
5. Viktória Chladoňová (cyklistika) 458
6. Juraj Slafkovský (ľadový hokej) 342
7. Zuzana Paňková (vodný slalom) 281
8. Martin Fehérváry (ľadový hokej) 234
9. Tajmuraz Salkazanov (zápasenie) 216
10. Adam Hagara (krasokorčuľovanie) 205

KOLEKTÍVY

1. hádzanárky SR do 17 rokov 209 bodov
2. basketbalisti klubu Patrioti Levice 131
3. reprezentácia SR vo futbale 130

Viac k osobe: Adam HagaraDávid HanckoEmma ZapletalováJuraj SlafkovskýMartin FehérváryStanislav LobotkaTajmuraz SalkazanovViktória ChladoňováZuzana PaňkováZuzana Rehák Štefečeková
Firmy a inštitúcie: SOŠV Slovenský olympijský a športový výborSSN Slovenský syndikát novinárov
Okruhy tém: Športovec roka
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk