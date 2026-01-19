Historické prehľady víťazov ankety Športovec roka (1993 – 2025)

Historické prehľady víťazov ankety Športovec roka:
VÍŤAZI ANKETY ŠPORTOVEC ROKA (1993 – 2025)
JEDNOTLIVCI
1993 Martina Moravcová (plávanie)
1994 Milan Dvorščík (cyklistika)
1995 Martina Moravcová (plávanie)
1996 Michal Martikán (vodný slalom)
1997 Michal Martikán (vodný slalom)
1998 Martina Moravcová (plávanie)
1999 Jozef Gönci (športová streľba)
2000 Martina Moravcová (plávanie)
2001 Martina Moravcová (plávanie)
2002 Peter Bondra (ľadový hokej)
2003 Martina Moravcová (plávanie)
2004 Elena Kaliská (vodný slalom)
2005 Dominik Hrbatý (tenis)
2006 Radoslav Židek (snoubording)
2007 Michal Martikán (vodný slalom)
2008 Michal Martikán (vodný slalom)
2009 Pavol a Peter Hochschornerovci (vodný slalom)
2010 Anastasia Kuzminová (biatlon)
2011 Pavol a Peter Hochschornerovci (vodný slalom)
2012 Zuzana Štefečeková (športová streľba)
2013 Peter Sagan (cestná cyklistika)
2014 Anastasia Kuzminová (biatlon)
2015 Peter Sagan (cestná cyklistika)
2016 Matej Tóth (atletika)
2017 Peter Sagan (cestná cyklistika)
2018 Anastasia Kuzminová (biatlon)
2019 Petra Vlhová (zjazdové lyžovanie)
2020 Petra Vlhová (zjazdové lyžovanie)
2021 Petra Vlhová (zjazdové lyžovanie)
2022 Petra Vlhová (zjazdové lyžovanie)
2023 Danka Barteková (športová streľba)
2024 Matej Beňuš (vodný slalom)
2025 Emma Zapletalová (atletika)
KOLEKTÍVY
1993 basketbalistky Slovenska
1994 hokejisti Slovenska
1995 hokejisti Slovenska
1996 basketbalistky SCP Ružomberok
1997 basketbalistky Slovenska
1998 štafeta biatlonistiek Slovenska
1999 basketbalistky SCP Ružomberok
2000 hokejisti Slovenska
2001 štvorkajak Slovenska
2002 hokejisti Slovenska
2003 štvorkajak Slovenska
2004 štvorkajak Slovenska
2005 daviscupový tím tenistov Slovenska
2006 štvorkajak Slovenska
2007 štvorkajak Slovenska
2008 štvorkajak Slovenska
2009 futbalisti Slovenska
2010 futbalisti Slovenska
2011 volejbalisti Slovenska
2012 hokejisti Slovenska
2013 basketbalistky Good Angels Košice
2014 futbalisti Slovenska
2015 futbalisti Slovenska
2016 štvorkajak Slovenska
2017 miešané družstvo SR v zjazdovom lyžovaní
2018 biatlonová štafeta žien SR
2019 hliadka vodných slalomárov 3xC1
2020 futbalisti Slovenska
2021 štvorkajak Slovenska
2022 hokejisti Slovenska
2023 futbalisti Slovenska
2024 tenistky Slovenska
2025 hádzanárky Slovenska do 17 rokov
ŠPORTOVÁ LEGENDA
2010 Ján Zachara, box
2011 Jozef Golonka, ľadový hokej
2012 Jozef Adamec, futbal
2013 Anton Frolo, hádzaná
2014 Eva Šuranová, atletika
2015 Karol Divín, krasokorčuľovanie
2016 Marianna Némethová-Krajčírová, športová gymnastika
2017 Jozef Pribilinec, atletika
2018 Stanislav Kropilák, basketbal
2019 Jozef Plachý, atletika
2020 Igor Liba, ľadový hokej
2021 Miloslav Mečíř, tenis
2022 Mária Mračnová, atletika
2023 Jozef Lohyňa, zápasenie
2024 Jozef Sabovčík, krasokorčuľovanie
2025 futbaloví majstri Európy 1976